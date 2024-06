Da-iCE 花村想太がボーカルを務めるバンド・Natural Lagが、6月18日に東京・Zepp Shinjukuにて<Natural Lag Zepp Tour 2024 -4 leaves->東京公演を開催。その熱いパフォーマンスで、ツアーを無事完走した。開演時間の19時になると、薄いスクリーンが張られたステージ上に映像が投影される形で公演がスタート。シリアスなロックナンバー「Rock You」で幕をあけ、「Determination」、「リモコンファイター」と連続してアップテンポナンバーが披露される。冒頭からバンドメンバーもオーディエンスも最高潮のボルテージだ。

セットリスト



M1. Rock YouM2. DeterminationM3. リモコンファイターM4. 水色曜日M5. ファイティング・ソングM6. What TimeM7. 不機嫌な信号M8. 恋人以上彼女未満M9. 鬱ぐM10. そよかぜM11. カタツムリM12. 愛と恋M13. ため息M14. 四葉のクローバーM15. エキスパートM16. We CanM17. 蜃気楼M18. 虹色En1. Trust MEEn2. とめどない愛En3. Again