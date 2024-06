日本でも根強い人気を誇るスウェーデンのメロディック・ハードロックバンド、トリート。2022年に最高傑作とも言える最新アルバム『THE ENDGAME』をリリースし、母国最大の祭典であるスウェーデン・ロック・フェスティバルに帰ってきた。2018年の来日公演時からはベースのポンタス・エグベリが脱退、ナリー・ポールソンが戻っている。ナリーを加えた既存メンバー、ロバート・アーンルンド(Vo)、アンダース・ヴィクストロム(G)、パトリック・アッペルグレン(Key)、ジェイミー・ボーガー(Dr)がお馴染みの代表曲たちに『THE ENDGAME』からの2曲を挟み、バックドロップにはその時代の彼らが映し出されていく。この演出自体は珍しくはないけれど、やはりジンと来るものがある。その時代を思い出しながら、しみじみとここまで素晴らしい楽曲たちをたくさん持っているバンドはそう居ないと改めて思わせてくれる。

< TREAT Sweden Rock Festival 2024>



1.2024.6.7. Norje Havsbad , Sweden2.Skies of Mongolia3.Ready for the Taking4.Papertiger5.Home of the Brave6.Sole Survivor7.Freudian Slip8.We Own the Night9.Rev It Up10.Roar11.Get You on the Run12.Conspiracy13.World of Promises