ポール・マッカートニーが、6月18日、82歳の誕生日を迎えた。ポールはこの日、ザ・ビートルズの楽曲「Birthday」(1968年)の一節「They say it is your birthday」をもじった「They say it is my birthday(僕の誕生日だって)」と始まるメッセージをSNSに投稿。「愛する人たちから思いっきり甘やかされるのを楽しみにしている!」と綴った。

ポールの息子でシンガー・ソングライターのジェイムズは、父とハグする写真を投稿し、「父さん、お誕生日おめでとう。この先もずっと愛してる。あなたは、どうやって前に進んだらいいか、僕を導いてくれる光だ。あなたは僕を愛してる。僕はあなたを愛してる。それが全てだ」と、父の誕生日を祝福。娘のメアリーは家族写真をスライドショーにし、「ハッピー・バースデー」と、ステラは、母リンダが撮影したポールの写真をめくる動画を投稿し、「今日、母のレンズを通じ、父を見ている…彼の日…お誕生日おめでとう、パパ」と、お祝いしている。また、ジョン・レノンの息子、ジュリアンは、幼いときのポールとの思い出がとらえられた写真を公開し、「ハッピー・バーディ、ポールおじさん! オンリー・ラブ… ジュード」とのメッセージを贈っている。ポールは年内、10月に南米、12月にUK/ヨーロッパで<Got Back>ツアーを開催する。Ako Suzuki