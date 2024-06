HEY-SMITHが、バンド史上初となるオーストラリアツアーの開催を発表した。昨年11月にHEY-SMITHの<Rest In Punk Tour>でも対バンを果たしたVoodoo Glow Skulls、さらにはThe Resignatorsと共に、2024年11月にオーストラリアツアーを開催。11月27日のアデレードを皮切りにブリスベン・シドニー、そして11月30日にコラックで開催される<SKA Nation Festival>への出演が予定されている。

ライブ情報



◼︎【HEY-SMITH オーストラリアツアー】▼With Voodoo Glow Skulls / The Resignators2024年11月27日 アデレード at The Gov2024年11月28日 ブリスベン at The Brightside2024年11月29日 シドニー at The Factory Floor2024年11月30日 コラック at SKA Nation Festival※チケットは6月20日〜発売予定◼︎【HEY-SMITH USツアー】▼With Voodoo Glow Skulls / Omnigone / The HellasSeptember 2 (Mon) / 924 Gilman, Berkeley, CA▼With The Suicide Machines / Kill Lincoln / BAD OPERATIONSeptember 5 (Thu) / Minneapolis, MN / Fine LineSeptember 6 (Fri) / Chicago, IL / Bottom LoungeSeptember 7 (Sat) / Detroit, MI / St Andrew’s HallSeptember 8 (Sun) / Cleveland, OH / Grog ShopSeptember 10 (Tue) / Buffalo, NY / Buffalo Iron WorksSeptember 11 (Wed) / Pittsburgh, PA / Spirit HallSeptember 12 (Thu) / Brooklyn, NY / Brooklyn MadeSeptember 13 (Fri) / Philadelphia, PA / Theatre of Living Arts▼Supernova Ska FestivalSeptember 15 (Sun) / Hampton, VA / Supernova Ska Festival▼With Mad Caddies / Ballyhoo!September 17 (Tue) / Atlanta, GA / MasqueradeSeptember 19 (Thu) / DeLand (Orlando), FA / Cafe DaVinciSeptember 20 (Fri) / Stuart, FL / Terra FermataSeptember 21 (Sat) / Ft Meyers, FL / The RanchSeptember 22 (Sun) / Gainesville, FL / High DiveSeptember 24 (Tue) / Houston, TX / Last Concert Cafe◼︎【HEY-SMITH&東京スカパラダイスオーケストラ Presents「SKAramble Japan」】日程:2024年7月18日(木)会場:豊洲PIT時間:開場17:00 / 開演18:00出演:HEY-SMITH / 東京スカパラダイスオーケストラ / Out Of Control Armyチケット発売中:前売り6,000円https://eplus.jp/skaramblejapan/「SKAramble Japan」特設サイトhttps://caffeinebombrecords.com/skaramblejapan2024/◼︎【『OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024』】日程:2024年10月26日(土)、27日(日)会場:大阪・泉大津フェニックス時間:開場9:00 / 開演10:30出演:HEY-SMITH(両日出演) / 04 Limited Sazabys / Age Factory / BRAHMAN / coldrain / Crossfaith / dustbox / FOMARE / GOOD4NOTHING / KUZIRA / locofrank / Maki / ROTTENGRAFFTY / Saucy Dog / SHADOWS / SHANK / SiM / SUPER BEAVER / The BONEZ / The Bruce Lee Band (U.S) /THE ORAL CIGARETTS / The Sucide Machines (U.S) / ハルカミライ / マキシマム ザ ホルモン / ヤバイTシャツ屋さん[MC] R藤本(両日出演)[Performance]team GOOD SKATES(両日出演)※出演日・タイムテーブルは後日発表チケット1day:9,500円2days:18,000円オフィシャル2次先行:6月23日(日)23:59までhttps://eplus.jp/ohmf2024/イベント公式サイトhttp://haziketemazare.com/2024/