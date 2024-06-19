パン野実々美、Shiggy Jr.・原田茂幸を迎えた新曲「ハニートースト」を配信リリース
19歳のシンガー・パン野実々美が、新曲「ハニートースト」を配信リリースした。また、ミュージックビデオも6月19日21時からプレミア公開する。
今作は7月10日リリースのパン野実々美 メジャー1st EP『Music Meets Me』のリード曲となっており、初の本人作詞作曲。サウンドプロデュースはShiggy Jr.の原田茂幸氏が担当。何気ない日常にちょっとしたきらめきや変わらぬ日々への愛しさと幸せを感じるようなテーマの作品になっており、原田節ともいえるモータウンビートのような弾むリズムと軽快なグルーヴが合わさり多幸感溢れるポップソングに仕上がっている。
この夏には、初のライブツアー＜パン野実々美 Live Tour 2024 -夏のパン祭り-＞を東京・大阪・福岡にて開催、更には全国各地でのリリースイベント開催も決定している。
リリース情報
リリース日：2024年6月19日
【配信リンク】https://jvcmusic.lnk.to/honeytoast
リリース情報
【初回限定盤】
【通常盤】
発売日：2024年7月10日
初回限定盤（2CD＋特製フォトブック）：\4,400(税込)
通常盤（CD）：\2,750(税込)
VICTOR ONLINE STORE限定セット（2CD＋特製フォトブック＋パンプレート）：\7,150(税込)
[DISC 1]※全形態共通
1.私になれ
2.夏雨
3.すごいInvincible。
4.ハニートースト
5.群星
[DISC 2]※初回限定盤、VICTOR ONLINE STORE限定セットのみ
「パン野実々美 ONEMAN LIVE 2023 ｰ私になれｰ」ライブ音源CD
1.私になれ
2.夏雨
3.LAG
4.空模様
5.Take You Higher
ライブ・イベント情報
＜福岡公演＞
日時：2024年7月15日（月・祝）OPEN 17:30/START 18:00
会場：OP's
＜大阪公演＞
日時：2024年7月27日（土）OPEN 17:30/START 18:00
会場：Pangea
＜東京公演＞
日時：2024年8月4日（日）OPEN 17:15/START 18:00
会場：WWW
＜チケット＞
https://eplus.jp/pannomimimi/
ライブ・イベント情報
・7月13日(土)14:00〜：福岡県・JR博多シティ3Fスタジオテラス
・7月20日(土)13:00〜：東京都某所
・7月26日(金)19:00〜：大阪府・タワーレコード梅田NU茶屋町店
・7月28日(日)16:00〜：愛知県・タワーレコード名古屋パルコ店
・8月10日(土)14:00〜：宮城県・タワーレコード仙台パルコ店
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