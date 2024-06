【ディズニーストア:「夏のひんやりアイテム」特集】

ディズニーはディズニーストアにて、「夏のひんやりアイテム」を特集している。

「夏のひんやりアイテム」には、ひんやり素材の「ドナルド クッション Cool Summer Room Wear」(4,400円)や「ベイマックス ブランケット ケース入り Cool Summer Room Wear」(4,800円)、「スティッチ クッション Cool Summer Room Wear」(4,400円)などのグッズがラインナップ。

他にも、各種「半袖パジャマ」(各4,800円)に「ミッキー ナップサック おもちゃ入り スイムバッグ Summer Swim」(2,500円)、「ミニー キッズ用半袖パーカー カバーアップ 100 110 120 Summer Swim」や「スイムウェア<アリエル>」などのアパレルアイテムも展開されている。

