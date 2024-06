IVEの写真集『I haVE a dream, I haVE a fantasy』(6月14日発売)より、爽やかな魅力溢れるグラビアが、同写真集の公式X(旧Twitter)に公開された。

【写真】IVEメンバーの個性溢れる「制服風×メガネショット」他

■IVEが韓国の人気写真集シリーズ「DICON」の記念すべき20作目を飾る

この写真集は、韓国のDispatch社から出版されているK-POPアーティストの写真集シリーズ「DICON」の20作目となる。「DICON」は美しい撮り下ろしグラビアと豪華なグッズが特徴で、これまでもBTS、SEVENTEEN、TWICEなどが登場している人気シリーズだ。『I haVE a dream, I haVE a fantasy』は、各メンバーごとに、爽やかな魅力溢れる「I haVE a dream」バージョンと、ガーリッシュな「I haVE a fantasy」バージョンの2タイプが用意され、計12タイプで刊行されている。

■IVEメンバーを自然光で捉えた「青春映画のワンシーン」のようなグラビア

今回公開されたのは、「青春映画のワンシーン IVEのフィルムグラビアにお会いしましょう」というコメントが添えられた「I haVE a dream」バージョンの写真。屋外の緑溢れる爽やかな風景の中で、制服風の衣装に身を包んだメンバーを捉えている。自然の中での柔らかな色彩が美しいソロショットやメンバー同士の2ショットに加え、全員が黒縁メガネをかけた集合ショットは、メンバーごとにポーズや表情の作り方の違いが現れていて目を引く。

■屋外撮影を楽しむIVEメンバーを捉えたメイキングフィルムも

また、DICONのYouTubeチャンネルには、撮影の様子や衣装のポイントなどについてインタビューに答えるメンバーを捉えたメイキングフィルムが公開されているので、合わせてチェックしてみよう。