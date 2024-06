イラストレーターちゃず参加！潮見 龍宮社 「御神木を描くプロジェクト」

「潮見 龍宮社」は、神社の特性を活かし、参道の壁に子どもたち100人と一緒に「御神木」を描くプロジェクトを2024年6月21日・29日、7月5日・6日に開催します。

潮見 龍宮社 「御神木を描くプロジェクト」

開催日時(1):下記は、ちゃずさんのみ

6月21日(金)11:00〜16:00

開催日時(2):下記3日間は、子どもたち参加

全日程満席でキャンセル待ち

6月29日(土) 11:00〜13:00、14:00〜16:00

7月5日(金) 11:00〜13:00、14:00〜16:00

7月6日(土) 11:00〜13:00、14:00〜16:00

主催 :潮見 龍宮社

開催場所:東京都江東区潮見2-1-10 メゾンデラメール地下1階

最寄駅 :JR京葉線「潮見」駅から徒歩2分

参加者 :未就学の子ども、小学生、中学生、高校生、親御様

「潮見 龍宮社」は、神社の特性を活かし、参道の壁に子どもたち100人と一緒に「御神木」を描くプロジェクトを2024年6月21日・29日、7月5日・6日に開催!

世界自然遺産に登録された奄美大島・加計呂麻島に棲む龍神様をお祀りしていることから、先導していただくイラストレーターは、加計呂麻島移住中に撮影されたドキュメンタリー映画「夫とちょっと離れて島暮らし(監督・國武綾)」のちゃずさんをお迎えします。

色鮮やかな色彩で、あたたかみのあるタッチが特徴的な絵を描いていきます。

御神木を描く前はこちらです

参道に繋がる入り口に製作中の御神木

〜 世界中の子どもたちが幸せであり続けるよう思いを込めて「御神木」を製作中 〜

■子どもたち100人と一緒に『御神木』を描くプロジェクトについて

「潮見 龍宮社」は、運河と繋がっており一風変わった造りになっているものの、「御神木」がありません。

子どもたちの幸せ・良縁を願う神社として、どのようにすれば子どもたちが喜び、その幸せが子どもだけではなく、親御様や祖父母、地域の方々、参拝にお見えになる方々へ繋げることができるか考えた結果、子どもたちに好きなように御神木を描いてもらうことで、幸せの輪が広がるのではないかと考えました。

■親子「御神木」

ちゃずさんが描く御神木を親に見立て、子どもたちが描く御神木を子に見立てて親子「御神木」を描く予定です。

更に、ちゃずさんが描く御神木の葉っぱについては、子どもたちにも描いていただく予定です。

親の御神木が、子どもの側でその成長を見守っているところを表現しています。

■子どもが描いた御神木が数十年先も残り続ける

思い出とともに神社に残り続ける絵。

子どもたちはいつの日か成長し大人になっていきますが、描いた絵はこの先、何年もずっと残り続けます。

■木の根っこに真似て、根っこの強い子へ成長して欲しい

葉っぱを支えるのは枝。

枝を支えるのは幹。

幹を支えるのは根っこ。

根っこは土に埋もれていて見えませんが、木をしっかり支えてくれています。

運河に繋がる参道横の壁に子どもたちが描きます

親子「御神木」の「子」を子どもたちが描きます

