櫻坂46田村保乃、東京ドーム公演を終えてファンに感謝「一緒に素敵な景色をみにいこうね」

6月17日、櫻坂46・田村保乃がブログを更新。15日〜16日に開催された『4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム』を受け、ファンへの感謝や今後の活動への想いを綴った。

【関連】櫻坂46、2度目の東京ドーム公演で全身全霊のパフォーマンス!山崎天は「まだまだ上がある」と意気込み

この日田村は、「夢を見るなら先の未来がいい」というタイトルでブログを更新。東京ドームの客席で両手を上げて笑顔を見せる姿や、メンバーとの写真などを多数掲載すると、「感謝の気持ちでいーーーーっぱい もう、いーーーーーーーーーーっぱいです」と綴った。

続けて、「私達が嬉しいと感じることを 同じように喜んでくれるBuddiesがそばにいてくれること。 本当に本当に幸せだなと思います。」「人生のどこかで 私達と出会ってくれて、一緒に生きてくれて ありがとうございます」「Buddiesの喜ぶお顔を見られることが、 笑顔を見られることが、なにより嬉しいです。」「櫻坂46がみんなのそばにいます。 いつも夢をみさせてくれてありがとう。 一緒に素敵な景色をみにいこうね」とファンに感謝を伝えた。

そして、「Buddiesの夢も、 メンバーひとりひとりの夢も、 私達に関わってくださる方々の夢も、 叶えていけるグループになりたいです。」「まだまだ。これから。 頑張るね、頑張ろうね。」と今後への意気込みを語り、ブログを締めくくった。

このブログに、SNSでは、「これからどんな素敵な景色みせてもらえるのかわくわくが止まらない」「こちらこそ、ありがとうでいっぱいだよ」「素敵な時間をありがとう」「最強の推しです」などの反響があった。