【モデルプレス=2024/06/19】最近、K-POPのアートワークでよく見るようになったのが、日本のアニメ『機動戦士ガンダム』のモチーフ。最新のクリエイティブとの意外な親和性、今ガンダムが注目される理由とは。6月26日にJapan 2nd SINGLE『Songbird』をリリースする、NCT WISH(エヌシーティーウィッシュ)。本作のティーザーイメージでは、曲名にちなんだ鳥型のロボットのようなオブジェが登場する。SNS上ではこの鳥型オブジェに使われている部品が、ガンダムにそっくりだと話題になった。

WENDY ?? 'Wish You Hell' ? Concept Clip : School



?WENDY The 2nd Mini Album ‘Wish You Hell’?



? 2024.03.12 6PM KST



?Pre Order & Pre Save & Pre Addhttps://t.co/DcNy3LCQpJ#WENDY #??#Wish_You_Hell#RedVelvet #???? pic.twitter.com/uCoFLYY7XB