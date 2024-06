米ブラムハウスが手がける『エクソシスト』シリーズの新作映画(タイトル未定)が2026年3月13日に米公開となることが決定した。米が報じている。

『エクソシスト』シリーズは、2023年に公開された50年越しの正統な続編『エクソシスト 信じる者』とともに再始動を切ったはずだったが、クリエイティブ上の立て直しを図ることになった。その一因として、『信じる者』の批評家からの低評価が挙げられていた。

新作映画の監督に抜擢されたのは、名作『シャイニング』(1980)から40年後を描いた続編『ドクター・スリープ』(2019)を手がけたマイク・フラナガン。物語の詳細は謎に包まれたままだが、報道では「抜本的なアプローチ」が取られているとのこと。これまでに製作された全『エクソシスト』映画との関連性を切り離し、完全新作として製作していくという。

フラナガン監督は、『オキュラス/怨霊鏡』(2013)『サイレンス』(2016)『ドクター・スリープ』などで仕事を共にしたトレヴァー・メイシーとともに製作も兼任。ブラムハウスとは『ウィジャ ビギニング ~呪い襲い殺す~』(2016)以来4度目のタッグとなる。

『エクソシスト』新作映画は2026年3月13日(金)、“13日の金曜日”にUS公開予定。

Source:

The post first appeared on .