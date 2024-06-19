中国とアラブ連盟加盟国の農水産物貿易額、１〜４月は１５・９％減

空路で上海に輸入されたアラブ諸国産のサフラン。（資料写真、上海＝新華社配信）

【新華社北京6月19日】中国食品土畜輸出入商会がこのほど税関の統計に基づいて発表した中国とアラブ連盟加盟国の1〜4月の農水産物貿易額は、前年同期比15.9％減の17億9千万ドル（1ドル＝約158円）で中国農水産物貿易全体の2.4％を占めた。うち輸出は11.8％増の13億2千万ドル、輸入は50.6％減の4億7千万ドルで、収支は8億6千万ドルの黒字となった。

輸出額上位3カ国向けの輸出額は、輸出全体の57.0％を占めた。うちアラブ首長国連邦（UAE）は4.6％増の3億5千万ドルで26.6％、イラクは42.8％増の2億1千万ドルで15.7％、サウジアラビアは11.9％増の1億9千万ドルで14.6％をそれぞれ占めた。

輸入額上位3カ国からの輸入額は、輸入全体の82.0％を占めた。うちスーダンは67.2％減の1億7千万ドルで36.8％、UAEは24.1％減の1億6千万ドルで35.0％、エジプトは51.4％減の4700万ドルで10.1％をそれぞれ占めた。

輸出品目別では、野菜・同製品が40.6％増の2億9千万ドル、タバコ・同製品が13.9％増の1億4千万ドル、茶葉が0.9％減の1億1500万ドル、油糧作物が1.6％増の1億1千万ドル、ナッツ・同製品が7.9％減の9600万ドル、水産物・同製品が24.8％増の9千万ドルだった。

輸入品目別では、油糧作物が70.5％減の1億3700万ドル、飼料が20.2％減の1億800万ドル、植物油が34.0％減の9500万ドル、水産物・同製品が26.4％減の4千万ドル、綿花が50.5％減の2500万ドル、果物・同製品が40.8％減の2400万ドルだった。