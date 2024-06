Stray Kids、7月19日にカムバック！ニューミニアルバム「ATE」トレーラー映像を公開

Stray Kidsが7月19日にニューミニアルバム「ATE」を発売する。JYPエンターテインメントは6月19日0時、公式SNSチャンネルに「Stray Kids "ATE" Trailer」を掲載し、Stray Kidsのニューアルバム発売のニュースを伝えた。これによると、彼らは7月19日午後1時(アメリカ東部時間基準0時)にニューミニアルバム「ATE」でカムバックする。

嬉しいカムバックのニュースと共に公開されたトレーラーは、幸運をもたらすフォーチュンクッキーブランド「ATE」の広告モデルとなったStray Kidsの姿で始まる。広告から現実に画面が切り替わり、Stray Kidsは和やかな雰囲気の中で会話をしながら、好奇心に満ちた様子で目の前に置かれたフォーチュンクッキーを開けてみる。クッキーの中の「Your luck no longer lasts from now on」というフレーズに直面した彼らには、買ったばかりのピザを落とし、おもちゃのブロックを踏んで滑るなど、思いがけないことが繰り返される。メンバーは、幸運を取り戻すためにあちこちを探し回り、ついに新しい「ATE」のフォーチュンクッキーを見つけると、幸運な状況が相次いだ。“幸運“そのものを意味する“ATE”のフォーチュンクッキーを手にした彼らが、幸運を運ぶ“幸運の主人公”であることを示唆し、映像は陽気に締めくくられる。予告編は、幸運を占うフォーチュンクッキーというユニークな題材とアルバム名「ATE」を活用した愉快な広告のコンセプトで没入感を高めた。ユーモラスな状況の中、メンバーたちの巧みな演技が見る楽しさを倍増させる。18日午後9時、グループの公式YouTubeチャンネルにアップロードされた自主制作コンテンツ「SKZ CODE」で予告編の一部映像をサプライズ公開してファンの好奇心を刺激したことに続き、0時にメイントレーラー本編を公開し、関心を高めた。アルバム名「ATE」は、今年の夏に韓国国内外の音楽市場を魅了するというStray Kidsならではの陽気なエネルギーと堂々とした抱負が込められている。自分たちが手掛けた音楽と共に作品ごとに飛躍的な成長を遂げてきた彼らが、今回のニューアルバムを通じて、またどのような新鮮な音楽と姿を披露するのか期待が集まる。Stray Kidsは、ニューアルバム「ATE」の発売と共に、7月12日(以下、現地時間)にイタリア・ミラノの「I-Days」、14日にイギリス・ロンドンの「British Summer Time Hyde Park」、8月2日にアメリカ・シカゴの「Lollapalooza Chicago」の3つの大型音楽フェスティバルにヘッドライナーとして出演する。Stray Kidsのニューアルバムは、19日午後1時からオンライン音楽配信サイトで予約販売を行う。