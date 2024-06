HYBE LABELS JAPAN所属の9人組グローバルグループ、&TEAM初のアリーナツアー『2024 &TEAM CONCERT TOUR 'SECOND TO NONE'』(4都市11公演)のソロポスタービジュアルが19日、公開された。この日解禁となったソロポスターでは、自身初となるアリーナツアーのタイトル「SECOND TO NONE(誰にも負けない)」という強い意思を、メンバーのEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIの9人がそれぞれ表現。モデルかのような美しいたたずまいで目を引くビジュアルとなっている。

ローソンチケット抽選先行(1次)は24日まで受付中。■『2024 &TEAM CONCERT TOUR 'SECOND TO NONE'』日程7月20日(土):東京・有明アリーナ7月21日(日):東京・有明アリーナ ★7月25日(木):兵庫・神戸ワールド記念ホール7月26日(金):兵庫・神戸ワールド記念ホール ★8月17日(土):福岡・マリンメッセ福岡 B館8月18日(日):福岡・マリンメッセ福岡 B館 ★9月28日(土):愛知・ポートメッセなごや 第1展示館9月29日(日):愛知・ポートメッセなごや 第1展示館★=昼夜2公演