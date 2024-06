「青春ミュージカルコメディ oddboys」ミュージカル部存続のキーパーソンとしてミュージカル界の第一線で活躍する中川晃教と加藤和樹が出演決定！さらに、岡宮来夢が本作の主題歌「Restart」の作詞・歌を担当！躍動感あふれるメインビジュアル、115秒トレーラーも解禁！

6月26日スタート毎週水曜深夜1時~テレ東にて放送

ドラマなのにまるでミュージカル!?

岡宮来夢・阿部顕嵐 W主演で贈る“青春ミュージカルコメディ”

ミュージカル部存続のキーパーソンとしてミュージカル界の第一線で活躍する

中川晃教と加藤和樹が出演決定!

さらに、岡宮来夢が本作の主題歌「Restart」の作詞・歌を担当!

躍動感あふれるメインビジュアル、115秒トレーラーも解禁!

伝統ある部の存続を任されたミュージカルオタクな日比野憐(岡宮来夢)とニューヨーク帰りの謎多き転校生・音羽翔舞(阿部顕嵐)。ふたりの主人公の元に集まる風変わりで不揃いなメンバー【oddboys】。一風変わった彼らが力を合わせて作り上げる【ミュージカル】で人々を魅了していくー、テレ東 水ドラ25 「青春ミュージカルコメディ oddboys」が6月26日より毎週水曜深夜1時~放送スタートします!! 舞台さながらワンシチュエーションで繰り広げられる、音楽に魅了された青年たちが部の存続のために奮闘する、歌あり、ダンスあり、笑いありのまるでミュージカルのような青春ドラマを描きます!

W主演に岡宮来夢、阿部顕嵐、岡宮演じる憐が所属するミュージカル部の部員に立花裕大、福澤侑、皇希が出演するのは既報の通りですが、この度、ミュージカル部存続のキーパーソンに、ミュージカル界の第一線で活躍する中川晃教と加藤和樹の出演が決定しました!

なぜかミュージカルを毛嫌いし、ミュージカル部の部室を進路指導室に変えようと企む英林館高校の副理事長・吉良龍之丞(中川晃教)。吉良の決断一つでミュージカル部が存続の危機に陥る…!?そして、そんなミュージカル部の命運を握るもう一人の人物、ミュージカルを日本に広めるため全国を渡り歩く、ミュージカル部伝説のOB・鴨志田慶太(加藤和樹)。二人の登場により波乱に巻き込まれていくミュージカル部の部員たちの“青春”の物語をお楽しみに。

解禁後、謎に包まれた二人のシルエットでキャスト予想が話題になっていたティザービジュアル。この度、中川晃教、加藤和樹の姿が明らかになったメインビジュアルも解禁になりました!

©︎「青春ミュージカルコメディ oddboys」製作委員会

そして、岡宮来夢が本作の主題歌「Restart」の作詞・歌を担当!

夢みていた自分になれていない現実への葛藤、誰もが抱える将来への不安、迷いに、寄り添いながらもこの曲を聴く人に一歩を踏み出す勇気を与えるような疾走感あふれる爽やかな一曲になっています。

“青春ミュージカルコメディ”を体現した115秒トレーラーも解禁になりました!

伝統あるミュージカル部突然の廃部の危機に立ち向かうoddな部員たち。ニューヨークからの謎の転校生との出会いにより、それぞれの青春が動き出す、歌あり、ダンスありのまるで“ミュージカルのようなドラマ”の一部か垣間見える115秒になっています。

放送をお楽しみに!

≪出演者コメント≫

■中川晃教(吉良龍之丞(きらたつのじょう)役)

初共演の素晴らしいキャストの皆様の中で、岡宮来夢さんと僕はかつて“犬と人”という関係性での共演経験がある、稀有な間柄です。阿部顕嵐さんとは今回が初めましてですが、直近のミュージカルもわざわざ観に来て下さって、そのことがとても嬉しくて、急激に親しみを持っています。

立花さん、福澤さん、皇希さん、そして加藤和樹さん!

多種多様な個性と、愛される人気実力のある皆様との共演からも力を頂いています。

笑いが絶えない撮影現場の空気感までもカメラの向こうのお客様の心に届いて、楽しんでいただけますように!

<中川晃教プロフィール>

2001年シングル「I WILL GET YOUR KISS」で歌手デビュー。2002年ミュージカル「モーツァルト!」でタイトルロールを演じ、数々の賞を受賞。2016年『ジャージー・ボーイズ』でフランキー・ヴァリを熱演し、第24回読売演劇大賞最優秀男優賞、第42回菊田一夫演劇賞を受賞。近年の主な舞台に『CROSS ROAD~悪魔のヴァイオリニスト パガニーニ~』など。

■加藤和樹(鴨志田慶太(かもしだけいた)役)

写真撮影時、原案の松田誠さんがこの作品に対する想いを熱く語ってくださいました。その一つ一つの言葉に感動し、震えました。私のことを20歳の頃から知ってくれている松田さんが今自分を必要としてくれている…心から嬉しかった。

今をときめく岡宮来夢くん、阿部顕嵐くんのW主演。立花裕大くん、福澤侑くん、皇希くんという個性的な面々。彼らとの共演は私としてはとても刺激的で嬉しいことです。そして尊敬してやまない中川晃教さん。この素晴らしいキャストと、それを支えてくださるスタッフの皆さんと共に、この作品を1人でも多くの方々に届けられるよう全力で努めさせていただきます。

是非楽しみにしていてください。

<加藤和樹プロフィール>

2005年、ミュージカル『テニスの王子様』の出演で一躍脚光を浴び、2006年CD「Rough Diamond」でアーティストデビュー。以来日本武道館や全国TOUR、毎年CDリリースするなど、ソロアーティストとしても精力的な音楽活動をしている。近年はミュージカル出演や『ディズニーツイステッドワンダーランド』など、声優としても活躍している。2021年、第46回菊田一夫演劇賞受賞。

■主題歌:岡宮来夢

青春ミュージカルコメディの名にふさわしい、爽やかでキラキラとした疾走感の溢れる楽曲をマッシュさんが作ってくださいました。そこに、マッシュさんと僕で命を吹き込みました。学生時代を振り返り、まだ大人ではなく何者でもない、でもたくさん考えもがき、何者かになろうとする多感な時期の青臭さや葛藤を憐の目線にもなって存分に詰め込みました。

どんな風に皆様に届くのか今から楽しみです!

是非主題歌にも注目してもらえたら嬉しいです!

≪スタッフコメント≫

■原案:松田誠

なぜ多くの日本人はミュージカルが苦手なのだろう?それはきっと見ていてちょっとだけ恥ずかしくなるからではないだろうか?それならばその恥ずかしさを甘酸っぱさに変えることで日本人にしか作れないミュージカルを生み出すことができるかもしれない!そんなところからこのドラマの原案はスタートしました。若者たちの「青春」を「ミュージカル」の「コメディー」でお送りします。ぜひ甘酸っぱさをお楽しみください。

■プロデューサー:漆間宏一(テレビ東京)

ミュージカル×深夜ドラマの新しいジャンルの作品です!

去年の夏から企画が始動していますが、ドラマとはまた違うジャンルで活躍されてるキャストの皆さんや制作陣の方々が多く、エンタメの垣根を超えた作品になりました!

青春群像劇というよくあるテーマに、歌が入り、ダンスが入り、どんどんミュージカルの要素が足されて、新しいテイストですが、コメディで包んでいるので、深夜にクスッと笑えるトーンにもなっております!

普段、ミュージカルを観たことない方にぜひ観ていただきたいです。ミュージカル好きな方にはもちろん楽しんでいただけると思っています!oddな彼らの頑張りを一緒に応援したり、笑ってもらえると嬉しいです!

≪6月26日放送 第1話あらすじ≫

英林館高校ミュージカル部は創立 100 年を迎え、毎年恒例の文化祭の公演を控えていた。かつては華々しい功績を残した伝統ある部だが、現在の部員数はたったの4人。ミュージカルオタクな日比野憐(ひびのれん) (岡宮来夢)を筆頭に部員達は公演に向け日々活動をしていたが、ある日突然、副理事長・吉良龍之丞(きらたつのじょう)(中川晃教)に、例年ミュージカル部が文化祭で使っている多目的ホールの使用禁止を宣言される!

そんな時、彼らが通う高校にニューヨークからの転校生・音羽翔舞(おとわしょうま) (阿部顕嵐)がやってくる。何やらミュージカルに興味がありそうな翔舞を部に誘うが、あっけなく断られてしまう…。

≪番組概要≫

【タイトル】水ドラ25 「⻘春ミュージカルコメディoddboys」

【放送局/放送日時】テレビ東京、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

2024年6月26日(水)スタート 毎週水曜深夜1:00~1:30

テレビ愛知

2024年7月3日(水)スタート 毎週水曜深夜1:30~2:00にて放送

【配信】広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP・TVer)にて見逃し配信

▶テレ東HP:https://video.tv-tokyo.co.jp /

▶TVer:https://tver.jp /

各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「Prime Video」 にて順次見放題配信 ▶U-NEXT:https://t.unext.jp /r/tv-tokyo_pr ▶Prime Video:https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

【出演】岡宮来夢、阿部顕嵐/立花裕大、福澤侑、皇希/加藤和樹、中川晃教

【原案】松田誠

【総合演出】植木豪

【脚本】徳尾浩司

【主題歌】岡宮来夢「Restart」

【プロデューサー】漆間宏一(テレビ東京) 、夏雪(テレビ東京)、芦田政和(ジャンプコーポレーション)、 古賀将之(ジャンプコーポレーション)、米田理恵(S-SIZE)

【制作】テレビ東京/ジャンプコーポレーション

【製作著作】「⻘春ミュージカルコメディ oddboys」製作委員会

