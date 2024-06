『スター・ウォーズ』などのパロディをふんだんに詰め込んだ1987年のSFコメディ映画『スペースボール』に、まさかの続編が製作されることがわかった。ジャーナリストのが伝えたのち、米など大手メディアも追随して伝えた。

『スペースボール』は、『スター・ウォーズ』や『スタートレック』『エイリアン』など人気映画をパロディした、メル・ブルックス監督・脚本・製作・出演の映画。2008年にはアニメシリーズも制作された。約37年ぶりの実写続編企画はAmazon MGMで企画中で、ブルックスが製作で続投する。

主演には、『アナと雪の女王』シリーズのオラフ役などで人気のコメディ俳優ジョシュ・ギャッドを新たに起用。監督は『スラムドッグス』(2023)などのジョシュ・グリーンバウム。脚本は『名探偵ピカチュウ』(2019)『ミュータント・タートルズ ミュータント・パニック!』(2023)のベンジャミン・サミット&ダン・ヘルナンデスが、ギャッドと共に執筆する。

元ネタとされた『スター・ウォーズ』は続編映画やドラマシリーズなどでユニバースが拡大。新時代に登場する『スペースボール』続編、今度はどのようなパロディネタで笑わせてくれるのだろう。

