ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation StoreにてPS5/PS4「ホグワーツ・レガシー:デジタルデラックスエディション」の55%オフセールを実施している。価格は10,978円のところ、55%オフの4,940円。期間は6月26日23時59分まで。

「ホグワーツ・レガシー」は、小説「ハリー・ポッター」の世界に登場する舞台「ホグワーツ」を冒険するオープンワールドアクションRPG。今回は、本編に様々なDLCなどが付属する「デジタルデラックスエディション」が対象となった。

□PS Store「ホグワーツ・レガシー:デジタルデラックスエディション」のページ

HOGWARTS LEGACY software (C) 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights (C) J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia (C) and TM Warner Bros. Entertainment Inc.