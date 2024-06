【夏先取りセール】開催期間:7月3日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにて「夏先取りセール」を本日6月19日に開始した。期間は7月3日まで。

本セールでは1,300以上のコンテンツが対象となり、最大75%オフの特別価格で販売される。CygamesのアクションRPG「GRANBLUE FANTASY: Relink」各エディションが30%オフになるほか、過去に発売されたシリーズ3作品をセットにしたアドベンチャー「逆転裁判456 王泥喜セレクション」が20%オフの特別価格で販売。さらに、オープンワールドアクションアドベンチャー「Marvel's Spider-Man: Miles Morales」は半額の50%オフで購入できる。

なお、本セールの開催期間は7月3日までとなっているが、一部セール機関の異なるタイトルが存在する。

□PlayStation Storeの「夏先取りセール」のページ

セール対象タイトル(一部)

GRANBLUE FANTASY: Relink Standard Edition

セール期間:7月3日まで

価格:8,778円→6,144円(30%オフ)

□ストアページ

逆転裁判456 王泥喜セレクション

セール期間:7月3日まで

価格:5,990円→4,792円(20%オフ)

□ストアページ

Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5

セール期間:7月3日まで

価格:6,490円→3,245円(50%オフ)

□ストアページ

地球防衛軍6 Deluxe Edition

セール期間:7月3日まで

価格:12,100円→7,865円(35%オフ)

□ストアページ

(C) Cygames, Inc.

(C)CAPCOM

(C) 2022 MARVEL (C) 2020 Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Insomniac Games, Inc.

(C)2022 SANDLOT (C)2022 D3PUBLISHER