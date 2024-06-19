「ACE COMBAT 7」Switch版が予約開始！ DLC6種＆各種特典付属ゲーム紹介トレーラーも公開
6月19日 予約開始
7月11日 発売予定
価格：6,490円
バンダイナムコエンターテインメントは、7月11日発売予定のNintendo Switch用フライトシューティング「ACE COMBAT 7:SKIES UNKNOWN DELUXE EDITION」の予約受付を6月19日に開始した。価格は6,490円。
今回予約受付の開始された「DELUXE EDITION」には、「オリジナル機体セット3種」＋「SPミッション3種」が付属。さらに、「プレイアブル機体F-104C -Avril-」、「プレイアブル機体F-4E Phantom II」、「歴代シリーズ人気機体スキン3種/エンブレム8種」が同梱されている。
YouTubeチャンネル「ACE COMBAT Channel」では、ゲーム紹介トレーラーも公開。本作の魅力を確認できる。
□My Nintendo Store「ACE COMBAT 7:SKIES UNKNOWN DELUXE EDITION」【Nintendo Switch版『ACE COMBAT 7:SKIES UNKNOWN DELUXE EDITION』ゲーム紹介トレーラー】
「ACE COMBAT 7:SKIES UNKNOWN DELUXE EDITION」商品内容
「オリジナル機体セット3種」＋「SPミッション3種」
・第1弾「ADF-11F Ravenセット」
・第2弾「ADF-01 FALKENセット」
・第3弾「ADFX-01 Morganセット」
・第4弾「SPミッション1 - 解放された者」
・第5弾「SPミッション2 - アンカーヘッド急襲」
・第6弾「SPミッション3 - 1000万人救済計画」
特典
・ミュージックプレイヤーモード
・プレイアブル機体F-104C -Avril-
・プレイアブル機体F-4E Phantom II
・歴代シリーズ人気機体スキン3種
・歴代シリーズ人気エンブレム8種
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.