【ACE COMBAT 7:SKIES UNKNOWN DELUXE EDITION】6月19日 予約開始7月11日 発売予定価格：6,490円

バンダイナムコエンターテインメントは、7月11日発売予定のNintendo Switch用フライトシューティング「ACE COMBAT 7:SKIES UNKNOWN DELUXE EDITION」の予約受付を6月19日に開始した。価格は6,490円。

今回予約受付の開始された「DELUXE EDITION」には、「オリジナル機体セット3種」＋「SPミッション3種」が付属。さらに、「プレイアブル機体F-104C -Avril-」、「プレイアブル機体F-4E Phantom II」、「歴代シリーズ人気機体スキン3種/エンブレム8種」が同梱されている。

YouTubeチャンネル「ACE COMBAT Channel」では、ゲーム紹介トレーラーも公開。本作の魅力を確認できる。

□My Nintendo Store「ACE COMBAT 7:SKIES UNKNOWN DELUXE EDITION」

「ACE COMBAT 7:SKIES UNKNOWN DELUXE EDITION」商品内容

「オリジナル機体セット3種」＋「SPミッション3種」

【Nintendo Switch版『ACE COMBAT 7:SKIES UNKNOWN DELUXE EDITION』ゲーム紹介トレーラー】

・第1弾「ADF-11F Ravenセット」

・第2弾「ADF-01 FALKENセット」

・第3弾「ADFX-01 Morganセット」

・第4弾「SPミッション1 - 解放された者」

・第5弾「SPミッション2 - アンカーヘッド急襲」

・第6弾「SPミッション3 - 1000万人救済計画」



特典

・ミュージックプレイヤーモード

・プレイアブル機体F-104C -Avril-

・プレイアブル機体F-4E Phantom II

・歴代シリーズ人気機体スキン3種

・歴代シリーズ人気エンブレム8種

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.