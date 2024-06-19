IBERIs&、ダンスポップな6thシングル「ラフコード/Feel it!」を7月リリース
8人組声優ガールズユニットIBERIs&が7月31日、6枚目となるシングル「ラフコード/Feel it!」をCDリリースすることが発表となった。
◆IBERIs& (イベリスアンド) 画像
「ラフコード/Feel it!」にはダンスを基調として、“青春” “夢” “未来”を描いたダンスポップソングとなる2曲が収録される。8人の個性が光る仕上がりだ。
なお、TikTok、Instagram、YouTubeなどSNSにて現在、サビver.を配信中の楽曲「ラフコード」が、CDリリースに先駆けて、7月3日にフル尺デジタル配信されることも決定した。本日6月19日よりApple MusicとSpotifyのPre-add/Pre-save(事前予約サービス)キャンペーンもスタート。このキャンペーンに参加すると、限定の待受画像がプレゼントされる。
■6thシングル「ラフコード/Feel it!」
2024年7月17日配信開始
2024年7月31日CDリリース
※CD購入：https://iberis-and.lnk.to/rc-fi
※「ラフコード」2024年7月3日デジタル先行配信開始
●CD購入特典
・Amazon：メガジャケ
・Universal Music Store：L判ブロマイド UMストアver.(集合)
・楽天ブックス：L判ブロマイド 楽天ブックスver.(集合)
・アニメイト：L判ブロマイド アニメイトver.(集合)
・ゲーマーズ：L判ブロマイド ゲーマーズver.(集合)
・タワーレコード：L判ブロマイド TOWER ver.(ソロ8種ランダム)
・HMV：L判ブロマイド HMV ver.(ユニットカット2種ランダム(ユニットA or ユニットB)
・その他一般店共通特典：L判ブロマイド ver.2(集合)
●Pre-add/Pre-saveキャンペーン
シングル「ラフコード」のリリースを記念して、Pre-add/Pre-saveキャンペーンを開催。期間内にキャンペーンにご参加いただいた方全員にオリジナル待ち受け画像をプレゼント。
対象ストリーミングサービス：Apple Music/Spotify
プレゼント内容：オリジナル待ち受け画像
開催期間：6月19日(水)11:00〜7月2日(火)20:00
▼IBERIs& Pre-add/Pre-save(事前登録)
https://presave.umusic.com/iberisand_rough-code
■＜Catch the Party vol.5 〜SUMMER vacation “Feel it!”〜＞
7月21日(日) 東京・新宿ロフトプラスワン
open18:00 / start18:30
出演：IBERIs&
▼チケット
前売り￥2,500 / 当日￥3,000
※ドリンク代別(2ドリンクオーダー制)
※抽選券1枚付き
・イープラス：https://eplus.jp/iberis-and/
・ローソンチケット：https://l-tike.com/iberis-and/
・チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=MA050049
■6thシングル「ラフコード / Feel it!」発売記念イベント
open18:30 / start19:00
6月22日(土) 東京・タワーレコード池袋店
open12:30 / start13:00
6月30日(日) 千葉・タワーレコード津田沼店
open18:30 / start19:00
7月05日(金) 東京・HMVエソラ池袋
open18:30 / start19:00
7月12日(金) 東京・HMV&BOOKS SHIBUYA
open18:30 / start19:00
7月13日(土) 神奈川・タワーレコード横浜ビブレ店
open12:30 / start13:00
7月14日(日) 千葉・タワーレコード津田沼店
open12:30 / start13:00
7月19日(金) 東京・HMV&BOOKS SHIBUYA
open18:30 / start19:00
7月24日(水) 東京・AKIHABARAゲーマーズ本店
open18:30 / start19:00
7月30日(火) 千葉・タワーレコード津田沼店
open18:30 / start19:00
7月31日(水) 東京・タワーレコード錦糸町パルコ店
open18:30 / start19:00
関連リンク
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