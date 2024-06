マクドナルドに、ヨーロッパをイメージした新バーガーとして、魔女のお届けもの「ヨーロッパバーガーズ」が登場!

「ジャーマンポテト肉厚ビーフ」「ペペロンジューシーホットチキン」「ブイヤベース風シュリンプ」の3種がラインナップされます☆

マクドナルド 魔女のお届けもの「ヨーロッパバーガーズ」

販売期間:2024年6月26日(水)〜7月下旬 ※予定

販売時間:10:30〜閉店まで ※24時間営業店舗では翌4:59まで

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗 ※一部店舗を除く

マクドナルドの新メニューとして、ヨーロッパをイメージした「ジャーマンポテト肉厚ビーフ」「ペペロンジューシーホットチキン」「ブイヤベース風シュリンプ」の3種が“魔女のお届けもの「ヨーロッパバーガーズ」”として期間限定で登場。

これまでにも「N.Y.バーガーズ」「アジアンバーガーズ」「アジアンスイーツ」など、世界中の味を独自のおいしさで届けてきたマクドナルド。

今回発売される「ヨーロッパバーガーズ」 は、ヨーロッパの料理をイメージした、ビーフ、チキン、シュリンプ3種類の味わいを楽しめるバーガーシリーズです。

マクドナルドならではのこだわりのおいしさと見た目の楽しさを魔女の”キキ”がお届けします☆

ジャーマンポテト肉厚ビーフ

価格:単品 520円(税込)〜/バリューセット 820円(税込)〜

ジューシーで肉厚な100%ビーフパティに、シャキシャキのスライスオニオン、コクのあるチェダーチーズを合わせた「ジャーマンポテト肉厚ビーフ」

パンズには、てりのあるもちっとした食感の四角い特製バンズが使用されています。

ベーコンやオニオンの旨みとごろっとしたポテトの食感が楽しめるジャーマンポテトフィリングと、マイルドなマスタードソースの組み合わせがやみつきになる、食べ応え抜群の一品です。

ペペロンジューシーホットチキン

価格:単品 450円(税込)〜/バリューセット 750円(税込)〜

ジューシーなモモ肉を赤とうがらしで味付けしたチキンパティに、シャキシャキのレタスを合わせ、四角い特製バンズでサンドした「ペペロンジューシーホットチキン」

衣だけでなく、チキン自体にも赤とうがらしを効かせたサクサクでジューシーなチキンパティの美味しさを、にんにくの旨味たっぷりのマヨソースに粗挽きブラックペッパーを効かせたアイオリソースが引き立てます。

アーリオ(にんにく)オーリオ(油)ペペロンチーノ(唐辛子)の味をイメージした、旨辛でやみつきになる味わいのハンバーガーです。

※辛味が苦手な方は注意ください

ブイヤベース風シュリンプ

価格:単品 470円(税込)〜/バリューセット 770円(税込)〜

ザクザクの衣とぷりぷりのえびの食感が特長のえびカツに、シャキシャキのレタスを合わせ、四角い特製バンズでサンドした「ブイヤベース風シュリンプ」

トマトをベースにホタテやアサリなどシーフードの旨みを加えたブイヤベースソースと、にんにくとブラックペッパーを効かせたアイオリソースがえびカツの旨みを引き立てます。

地中海料理であるブイヤベースの味をイメージしたシーフードの旨味たっぷりのメニューです。

※福岡県・佐賀県では販売されません

角野栄子さん原作「魔女の宅急便」とコラボレーションしたオリジナルアニメーションの新TVCMで “キキ”が新バーガーをお届け

放映開始日:2024年6月25日(火)

放送エリア:全国(一部エリアを除く)

角野栄子さん原作の「魔女の宅急便」とコラボレーションしたアニメーションの新TVCMを放映。

魔女の”キキ”と黒猫”ジジ”がほうきに乗って「ヨーロッパバーガーズ」を届けるストーリーです。

”キキ”役は悠木碧さん、”ジジ”役は阪口大助さんが声優として出演されます。

登場する“キキ”と“ジジ”は「ヨーロッパバーガーズ」のために描き下ろしたオリジナルとなっており、TVCMだけでなくパッケージなどにも描かれています。

ヨーロッパの料理をイメージした、ビーフ、チキン、シュリンプ3種類の味わいを楽しめるバーガーシリーズ。

マクドナルドにて2024年6月26日より販売が開始される、魔女のお届けもの「ヨーロッパバーガーズ」の紹介でした☆

