小学館は6月19日、マンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」第3話「対抗意識」を「サンデーうぇぶり」にて公開した。

朝の支度で髪型以外を気にしたことがなかった池沢。しかしそんな池沢がインナー1つで悩む理由とは……。

【となりの席のヤツがそういう目で見てくる】

見る側はもちろんドキドキするけど、見られる側もドキドキ…? 『ラブコメクエスト』のmmkが送る、新時代の「お隣さん」純愛ショートコメディ!!

