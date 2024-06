サムスンはまもなく、スマートウォッチのハイエンドモデル「Galaxy Watch Ultra」を投入すると噂されています。先月末にも予想CG画像が公開されていたほか、「全スペック」と称する情報もネット上に登場していました。

それに続き、サムスン公式らしき画像や、価格およびカラーバリエーションに関する情報が伝えられています。

リークアカウントのTim Tom 0はX、Galaxy Watch Ultraの「公式レンダリング画像」と称する画像をXでシェアしています。

Official Samsung Galaxy Watch Ultra & Galaxy Ring Charger renders

Literally, almost all things about the Samsung Unpacked have been leaked as always pic.twitter.com/EXFZOnWRV1

— Tim Tom 0 (@Tim_tom_0) June 16, 2024