東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」に、“シェラトンの夏の風物詩”が2024年もパワーアップして登場!

人気のロコフードやフラ・ウクレレパフォーマンスでアロハスピリットを体感できるハワイアンフェア「ALOHA! シェラトン」が実施されます☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル ハワイアンフェア「ALOHA! シェラトン 2024」

開催期間:2024年7月1日(月)〜8月31日(土)

後援:ハワイ州観光局、ハワイアン航空、シェラトン・ワイキキ ビーチリゾート

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルにて、ハワイアンフェア「ALOHA! シェラトン」を開催。

好評につき2024年で4年目を迎える今回のフェアでは、毎年人気のハワイアンブッフェや、フラダンス・ウクレレパフォーマンス、ハワイアン雑貨などを取り揃えるポップアップストアが実施されます。

さらに伝統的な装飾品であるハワイアンレイのコンテスト、そして、ヤシの木やサーフボードをイメージしたフォトウォールなども登場。

例年よりさらにパワーアップしたハワイアンフェアが楽しめます☆

ブッフェ・ダイニング 「グランカフェ」 “ハワイアンブッフェ”

開催期間:2024年7月1日(月)〜8月31日(土)

メニュー例:

前菜・スパイシーアヒポケ・ケイジャンチキンのコブサラダメイン・ローストサーモン リリコイバターソース・ローストポーク マンゴーサルサソース・フリフリチキンピザ・ガーリックシュリンプとアボカドのピザ ライムリーフクーリースープ・ハワイアン ビーフスープ

料金:

ブッフェ料金ランチ ※90分制11:30〜14:30(土日祝〜15:00)ディナー ※120分制17:00〜22:30大人平日4,900円7,500円土日祝6,000円4〜12歳平日2,450円3,750円土日祝3,000円

開催場所:ホテル1F ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」

伝統的なハワイアンフードから人気のロコフードまで、現地で外せない絶品グルメがグランカフェに集結!

ケイジャンチキンのコブサラダ

メニューには、スパイシーなチキンと共にたっぷりのお野菜が味わえる「ケイジャンチキンのコブサラダ」のほか、古くから愛されるケイジャンスパイスで味付けしたマグロ漬け“アヒポケ”、

ローストサーモン リリコイバターソース

ハワイ語でパッションフルーツを意味する“リリコイ”のバターソースとともに楽しむローストサーモン、

フリフリチキン

鶏肉を回しながら直火で焼くローカルフードをオリジナルアレンジした“フリフリチキン”、そして、ガーリックシュリンプとアボカドでハワイアンテイストに仕上げた石窯ピッツァなどが日替わりで登場。

マシュー・ナウラ氏

さらに特別企画として、シェラトン・ワイキキ ビーチリゾートのエグゼクティブシェフ マシュー・ナウラ氏監修のメニューも提供されます。

ハワイアンエンターテインメント

開催期間:2024年7月20日(土)〜8月31日(土)

開催時間:9:30〜

料金:無料

所要時間:1公演15分程度

開催場所:2階ロビー

※別途ガーデンプールでも開催されます

※別途グランカフェを利用された方向けのウクレレパフォーマンスも予定されています

ハワイアン文化、芸術、交流の振興に取り組む一般社団法人日本メンズフラダンス協会による、本格的なフラダンスをお届け。

目の前で繰り広げられる圧巻のパフォーマンスでハワイの伝統文化を体感することができます。

※スケジュールは変更になる場合があります

ウクレレライブ

開催期間:2024年7月13日(土)〜7月15日(月・祝)

開催時間:11:00〜/15:00〜

料金:無料

アーティスト・出演日:

・TAKE(Miyamoto Takeru)&さえきまゆこ:2024年7月13日(土)

・KAIKI:2024年7月14日(日)

・かのんぷ:2024年7月15日(月・祝)

開催場所:2階ロビー

3組のゲストアーティストをお迎えし、ハワイの伝統楽器ウクレレのライブを開催。

美しい音色とともに、心安らぐひとときを過ごせるイベントです。

※スケジュールは変更になる場合があります

ポップアップストア

開催期間:2024年7月20日(土)〜8月18日(日)

※スケジュールは変更になる場合があります

開催場所:2階ロビー/オアシス

※オアシスでの開催は、8月10日(土)〜16日(金)のみとなります

厳選されたこだわりのアロハシャツやハンドメイド雑貨、パレオなどのファッションアイテムを販売する、ポップアップストアが登場。

ハワイ旅行気分で、一期一会のアイテムとの出会いが楽しめるお店です。

レイコンテスト2024

プレエントリー期間:2024年6月24日(月)〜7月7日(日)

※応募は1名につき1作品までとなります

※エントリーが30名に達し次第、応募締め切りとなります

作品受付期間:2024年7月8日(月)〜23日(火)

※郵送、もしくは直接持ち込みください

展示&投票期間:2024年7月24日(水)〜8月31日(土)

※専用申込フォームより投票受付

展示場所:2階ロビー

賞品:

<最優秀賞>シェラトンクラブルームペア宿泊券(1泊1室)朝食付き 1組

<優秀賞>グランカフェ ペアディナーブッフェ券 2組

専用申込フォーム:https://inquiry.talkappi.com/?f=sheratontokyobay-qr&id=bcff4138c945fd40

※2024年6月24日(月)12:00に公開予定

※コンテストの規定については、上記専用申込フォームを確認ください

手作りのハワイアンレイを募集するコンテストを開催。

エントリーされた作品はホテルロビーに飾られ、入賞した方には宿泊券や食事券など豪華賞品が用意されています。

ハワイの魅力がぎゅっと詰まった、みんなで楽しむリラックスした“luana”なひとときが過ごせる夏限定のフェア。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルにて2024年7月1日より開催されるハワイアンフェア「ALOHA! シェラトン 2024」の紹介でした☆

※画像はイメージです

