シルベスター・スタローン主演『ロッキー』シリーズ全6作を収めた『ロッキー:アルティメット・ノックアウト・コレクション<4K ULTRA HD>(6枚組+ブルーレイ ボーナス・ディスク1枚/豪華封入特典付)』(初回限定生産)が、2024年8月21日(水)より発売開始となることが決定した。

遂に、全6作が揃った完全版ノックアウト版が登場。第49回アカデミー賞3部門を受賞したシルベスター・スタローンの代表作『ロッキー』PART1から6に加え、2022年夏に劇場公開された『ロッキーVSドラゴ:ROCKY IV』が収録される。さらに、『ロッキー・ザ・ファイナル』ディレクターズ・カット版も入った6枚組で4KUHD化となった。

初回限定盤は豪華アウターケース付き。ロッキーが正面から描かれたスタイリッシュなデザインで、観るも良し、飾っても良しのスペシャルな一品となっている。ファンなら絶対にコレクションしたい6枚組で両面仕様のアートカードセットも付いてくる。

『ロッキー4』劇場公開版が92分尺に対し、『ロッキーVSドラゴ:ROCKY IV』は42分の未公開シーンを加え、スタローン自らの手で再編集した94分版を4KUHDで収録。さらに今回、4KUHDとして初収録される『ロッキー・ザ・ファイナル』ディレクターズ・カット版は、劇場版より約15分長くなっているバージョンで初公開となっている。

また同日より、『ロッキー』『ロッキー2』『ロッキー3』『ロッキー4』『ロッキー5』『ロッキー・ザ・ファイナル』の廉価版も発売されるので、あわせてチェックだ。

商品情報 OCKY and ROCKY BALBOA are trademarks of Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. ROCKY - ROCKY V © 1976-1990 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. ROCKY BALBOA © 2006 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and Revolution Studios Distribution Company, LLC. All Rights Reserved. 商品名:■【初回限定生産】ロッキー:アルティメット・ノックアウト・コレクション<4K ULTRA HD>(6枚組+ブルーレイ ボーナス・ディスク1枚/豪華封入特典付) 価格:34,860円(税込) 収録内容:7枚ディスク〈4K ULTRA HD〉『ロッキー』『ロッキー2』『ロッキー3』『ロッキー4』『ロッキーVSドラゴ:ROCKY IV』『ロッキー5』『ロッキー・ザ・ファイナル』〈ブルーレイ〉「ブルーレイ ボーナス・ディスク」映像特典内容①監督ジョン・G・アビルドセン 8ミリでの試し撮りを語る①監督ジョン・G・アビルドセン8ミリでの試し撮りを語る②ルー・デュヴァとの3ラウンド・マッチ③ステディカムの発明④特殊メイクの世界⑤スタッカート 作曲家の五線譜⑥真実のリング⑦バージェス・メレディスへの賛辞⑧スタローンとロッキーの語らい⑨メイキング・オブ・ロッキーVS ドラゴ【初収録】(①~⑧は既発商品に収録)

※『ロッキーVSドラゴ:ROCKY IV』は、『ロッキー4』ディスク内に「日本語字幕版」のみ収録されており、「日本語吹き替え版」はございません。※『ロッキー・ザ・ファイナル』ディレクターズ・カット版は、『ロッキー・ザ・ファイナル』ディスク内に「日本語字幕版」のみ収録されており、「日本語吹き替え版」はございません。※ブルーレイ本編は収録されておりません。

