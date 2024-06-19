中国南部各地、水害対策を強化
17日、水を放流する広西チワン族自治区柳州市融安県にある泗維河ダム。（ドローンから、融安＝新華社配信/譚克興）
【新華社北京6月19日】中国南部各地はこのほど、豪雨や河川増水などによる災害に見舞われた。地元では被害を最小限に抑えるため連日、関係部門が予報・警報、防災・減災、救援・救助などに積極的に取り組んでいる。
17日、福建省竜岩市武平県中堡鎮で、流れ込んだ泥を除去する消防隊員。（竜岩＝新華社配信/周楊東）
17日、福建省竜岩市武平県象洞鎮で、救助活動を行う消防隊員。（竜岩＝新華社配信/周楊東）
16日、福建省竜岩市新羅区九一南路で、消防車からゴムボートを降ろし救助に向かう隊員。（竜岩＝新華社配信/周楊東）
13日、貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州錦屏県鐘霊郷で、流れ込んだ土砂を除去する消防隊員。（錦屏＝新華社配信/楊暁海）
13日、貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州錦屏県鐘霊郷で、消毒作業を行う医療従事者。（錦屏＝新華社配信/楊暁海）
13日、貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州錦屏県鐘霊郷で、流れ込んだ土砂を除去する警察官。（錦屏＝新華社配信/楊暁海）
17日、水を放流する湖南省永州市の双牌ダム。（ドローンから、永州＝新華社配信/蒋克青）
17日、福建省南平市政和県星渓郷富美村で、消毒作業を行う同県疾病予防コントロールセンターの職員。（南平＝新華社配信/黄傑敏）
17日、水を放流する広西チワン族自治区柳州市融安県にある融江浮石水力発電所。（ドローンから、融安＝新華社配信/譚克興）
17日、貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州従江県下江鎮松隴村で重機を利用して路面を清掃する作業員。（ドローンから、従江＝新華社配信/呉徳軍）
17日、貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州従江県下江鎮松隴村で重機を利用して路面を清掃する作業員。（ドローンから、従江＝新華社配信/呉徳軍）
17日、福建省建甌（けんおう）市川石郷慈口村で、川沿いにある公共施設の被害状況を確認する水防要員。（建甌＝新華社記者/姜克紅）
17日、福建省建甌（けんおう）市川石郷慈口村の大橋で増水の状況を確認する水防要員。（ドローンから、建甌＝新華社記者/姜克紅）
17日、山崩れのモニタリングポイントを見回る福建省建甌（けんおう）市芝山街道馬汶村の水防要員。（建甌＝新華社記者/姜克紅）
17日、民家の被害状況を確認する福建省建甌（けんおう）市川石郷慈口村の水防要員。（建甌＝新華社記者/姜克紅）