BTSが日本デビューアルバム『WAKE UP』のアナログ盤をLP2枚組、カラーヴァイナル(クリア)仕様にて12月25日に発売することが決定した。このアルバムには「NO MORE DREAM-Japanese Ver.-」「BOY IN LUV-Japanese Ver.-」のシングル曲のほかに、「Danger-Japanese Ver.-」そして日本オリジナル楽曲や、日本語楽曲の別バージョンなど、このアルバムでしか聴けない楽曲を多数収録。盤面はクリア色(透明盤)となり、こちらも話題となりそうだ。

2024年6月20日(木)20:00〜(日本時間)BTS JAPAN OFFICIAL YouTubeチャンネルにてプレミア公開URL:https://youtu.be/dPi_OiHjsJg※本企画にBTSメンバー本人たちの出演はございません。

『「WAKE UP」Listening Party on YouTube 2024』

12インチ・アナログレコード『WAKE UP』2LP



発売日:2024年12月25日(水)品番:PCJA 00153仕様:カラーヴァイナル仕様:クリア(透明盤)価格:6,600円(税込)購入URL : https://lnk.to/BTSwakeupLP2収録曲:INTRO.THE STARSJUMP~Japanese Ver.~Danger~Japanese Ver.~BOY IN LUV~Japanese Ver.~JUST ONE DAY~Japanese Ver. Extended~いいね!いいね!Pt.2~あの場所で~NO MORE DREAM~Japanese Ver.~進撃の防弾~Japanese Ver.~N.O~Japanese Ver.~WAKE UPOUTRO.