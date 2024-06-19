BTS、日本デビューアルバム『WAKE UP』アナログ盤発売決定
BTSが日本デビューアルバム『WAKE UP』のアナログ盤をLP2枚組、カラーヴァイナル（クリア）仕様にて12月25日に発売することが決定した。
このアルバムには「NO MORE DREAM-Japanese Ver.-」「BOY IN LUV-Japanese Ver.-」のシングル曲のほかに、「Danger-Japanese Ver.-」そして日本オリジナル楽曲や、日本語楽曲の別バージョンなど、このアルバムでしか聴けない楽曲を多数収録。盤面はクリア色（透明盤）となり、こちらも話題となりそうだ。
また、6月19日には「FOR YOU」アナログ盤が発売となる。
『「WAKE UP」Listening Party on YouTube 2024』
BTS JAPAN OFFICIAL YouTubeチャンネルにてプレミア公開
URL：https://youtu.be/dPi_OiHjsJg
※本企画にBTSメンバー本人たちの出演はございません。
12インチ・アナログレコード『WAKE UP』2LP
品番：PCJA 00153
仕様：カラーヴァイナル仕様：クリア（透明盤）
価格：6,600円（税込）
購入URL : https://lnk.to/BTSwakeupLP2
収録曲：
INTRO.
THE STARS
JUMP~Japanese Ver.~
Danger~Japanese Ver.~
BOY IN LUV~Japanese Ver.~
JUST ONE DAY~Japanese Ver. Extended~
いいね！
いいね！Pt.2~あの場所で~
NO MORE DREAM~Japanese Ver.~
進撃の防弾~Japanese Ver.~
N.O~Japanese Ver.~
WAKE UP
OUTRO.
12インチ・アナログレコード『FOR YOU』
品番：PCJA 00136
仕様：カラーヴァイナル仕様：ピュアヴァージン（原色・透明盤）
価格：2,750円（税込」
購入URL : https://inn.lnk.to/btsforyou12lp
収録内容
SIDE：A
01. FOR YOU
SIDE：B
Let Me Know (Japanese Ver.)