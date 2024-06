TAHITI 80が、『Here With You』から約2年半ぶりとなる新作アルバム『Hello Hello』を9月27日にリリースする。今作は通算10作目のアニヴァーサリー作品となる。前作アルバム『Here With You』は、パンデミックの最中に制作され、クラウド上での遠隔的な制作で完成させた作品だが、今作はCo-ProducerにDomoticことステファン・ラポルトを迎え、フランス郊外にあるパラファナリア・スタジオにてセッションを重ねる形で制作。パンデミックの反動からか、より“人間らしさ”を重視してレコーディングに臨んだという。

リリース情報







ニュー・シングル「Every Little Thing」発売日 : 2024年6月19日(水)配信リンク : https://jvcmusic.lnk.to/tahiti80_hellohelloニュー・アルバム『HELLO HELLO』発売日 : 2024年9月27日(金)1.Every Little Thing2.Soft Echo3.Poison Flower4.Lose My Head5.1+16.Insomnia7.Hello Hello8.Lives Of A Cat9.About Us10.Our Lives11.Anyway12.Vertigo13.Hello Halo14.Loosened Brain15.Zero Big Concept16.Superflower