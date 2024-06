◆＜2024年版／東京＞人気ブランドとコラボしたホテルのアフタヌーンティー6選！ 帝国ホテル×「リサとガスパール」にも注目

◆<2024年版/東京>人気ブランドとコラボしたホテルのアフタヌーンティー6選! 帝国ホテル×「リサとガスパール」にも注目画像:インペリアルラウンジアクア/帝国ホテル東京この夏、人気キャラや各ブランドとコラボレーションしたアフタヌーンティーが、東京の有名ホテルに続々登場!リサとガスパール、ピーターラビットほか大人もときめかせる人気キャラクターや、サーティワンなどの定番アイスクリーム、はたまたゴッホのひまわりまで、凄腕のシェフやパティシエがメニューで表現している。かわいらしいティースタンドや趣向を凝らした料理の数々を味わいつつ、写真をたくさん撮って楽しんで。

(C)2024 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre【帝国ホテル 東京】リサとガスパールのアフタヌーンティーでパリ旅行気分を満喫「帝国ホテル 東京」本館最上階にある「インペリアルラウンジ アクア」にて、世界中で人気のフランスの絵本「リサとガスパール」の原作誕生25周年を記念した、リサとガスパールのアフタヌーンティー「旅“TAB2”PARIS-TOKYO」を開催。リサとガスパールをかたどったチョコレートをのせて仕上げた「ヘーゼルナッツのサントノーレ」をはじめ、ラズベリーとチョコレートの花が添えられた「フランボワーズのルリジューズ」や、パリ発祥スイーツの代表格「オペラ」など、上品でかわいらしいスイーツが勢揃い。フランス生まれの伝統的なスイーツや料理を詰め込んだアフタヌーンティーで、パリ旅行気分を味わってみて。リサとガスパールのアフタヌーンティー「旅“TAB2”PARIS-TOKYO」店舗名:インペリアルラウンジ アクア/帝国ホテル 東京住所:東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテル 東京 本館 17F提供期間:2024/7/1(月)〜8/31(土)料金:1名 平日9400円/土日祝9800円※税・サ込メニュー【1段目】・ヘーゼルナッツのサントノーレ・フランボワーズのルリジューズ・オペラ・ローズマリーとオリーブオイルのマドレーヌ【2段目】・リサとガスパールのパン・オ・レ・カリーヴルスト・スモークサーモンと彩り野菜のタブレ・プレーンスコーン【3段目】・パリジャンサンドイッチ・冷たいじゃがいものポタージュとコンソメのジュレ 〜パリの夕暮れ〜・ベーコンとトマトのピザ タルト仕立てBEATRIX POTTER(TM) (C) Frederick Warne & Co.,2024【ザ ストリングス 表参道】ピーターラビットの物語をモチーフにした見た目も楽しいスイーツ&セイボリー表参道駅より直結、「ザ ストリングス 表参道」の1階「Cafe & Dining ZelkovA」より、世界中で愛されているピーターラビットの物語と彩り豊かな自然をモチーフにした「ピーターラビット(TM) アフタヌーンティー 〜in Flower Garden〜」が登場。「ピーターラビットのマカロン」や「ベンジャミンのピスタチオムース」、ピーターの妹たちが摘んだベリーをたっぷりのせた「ブルーベリーレアチーズタルト」など、心ときめくかわいらしいスイーツが揃う。ほかにも、「マグレガーファームの彩りバーニャカウダ」や「ねんねこロール」など、物語のワンシーンから着想を得たセイボリーも用意される。絵本の中から飛び出してきたピーターたちと一緒にいるような世界観を楽しんで。ピーターラビット(TM) アフタヌーンティー 〜in Flower Garden〜店舗名:Cafe & Dining ZelkovA/ザ ストリングス 表参道住所:東京都港区北青山3-6-8 ザ ストリングス 表参道 1F提供期間:2024/5/9(木)〜7/23(火)料金:1名6000円※税・サ込メニュー【スイーツ】・妹たちが摘んだブルーベリーレアチーズタルト・フルーツカクテルゼリー・ジマイマのチョコレートエッグ・ピーターラビットのマカロン・ベンジャミンのピスタチオムース・とうもろこしとホワイトチョコレートのスコーン・キャロットケーキ【セイボリー】・マグレガーファームの彩りバーニャカウダ・ねんねこロール(スモークサーモンのトルティーヤロール)・マグレガーおばさんのシェパーズパイ【オプションメニュー】・スペシャリテ:ピーターラビットのアップルパイガーデン(+2200円)※当日オプションは1日20食限定、事前予約の場合は数量限定なし【グランドニッコー東京 台場】アパレルブランド「any SiS」とコラボ!愛らしいピーチ×ピンクにときめいて吹き抜けのロビーフロアに心地よい光が降り注ぐ「グランドニッコー東京 台場」の「The Lobby Cafe」からは、アパレルブランド「any SiS」とコラボレーションした見た目にもかわいらしい「ピーチ×ピンク アフタヌーンティーセット」をお届け。うっとりするほどかわいらしい「桃のムース」は、今回のコラボレーションならではのワンピースをイメージした1品。コラボワンピース柄のマジパンをのせた「桃のシュークリーム」や、フェミニンなファッションにマッチするかごバッグをイメージした「紅茶のフィナンシェ桃のジュレ包み」など、女の子気分を盛り上げるラインナップを楽しんで。桃好きにはたまらない贅沢なアフタヌーンティーを、夏の爽やかな光が差し込む空間で堪能してみてはいかが。ピーチ×ピンク アフタヌーンティーセット店舗名:The Lobby Cafe/グランドニッコー東京 台場住所:東京都港区台場2-6-1 グランドニッコー東京 台場 2F提供期間:2024/7/1(月)〜8/31(土)料金:1名6800円※税・サ込メニュー【上段】・桃のムース【中段】・桃のパンナコッタとゼリー・ルビーショコラのガナッシュ・桃のタルト・マカロンサンド・桃のシュークリーム・紅茶のフィナンシェ桃のジュレ包み【下段】・クロテッドクリーム&白桃ジャム・ピーチのスコーン・ブリオッシュにのせたサーモンとアボカドのオープンサンド・生ハムとドライピーチのタルト・ピーチとヨーグルトの冷製ポタージュ【キンプトン新宿東京】サーティワンとコラボした夏にぴったりの爽やかなアフタヌーンティー?新宿に位置するラグジュアリーホテル「キンプトン新宿東京」内の「ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ」では、幅広い世代に愛され続けるサーティワンとコラボレーションした「カラフルFUN・サマーアフタヌーンティー with サーティワン アイスクリーム」を楽しむことができる。今回は、夏限定の「レモンシャーベット」には味噌、さっぱりとした「オレンジソルベ」をイメージしたスイーツには大胆に鴨の燻製の香りをプラスするなど、ユニークで洗練されたラインナップを用意。さらに、ペアリングするアイスクリームには、サーティワンの期間限定フレーバー「杏仁豆腐」が加わり、トロピカルなテイストに。サーティワンのアイスクリームとスイーツを自由に組み合わせて、この夏は“FUN!”なティータイムを過ごして。カラフルFUN・サマーアフタヌーンティー with サーティワン アイスクリーム店舗名:ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ/キンプトン新宿東京住所:東京都新宿区西新宿3-4-7 キンプトン新宿東京 2F提供期間:2024/7/1(月)〜8/31(土)料金:スタンダードプラン平日6200円/土日祝7000円プレミアムプラン平日8200円/土日祝9000円※税込・サ別メニュー■スタンダードプラン・グリーンベジタブルサラダ?・5種から選べるメイン?・5種のスイーツ?&3種のアイスクリームペアリング?・コーヒー&ティーのフリーフロー■プレミアムプラン・グリーンベジタブルサラダ?・5種から選べるメイン?・5種のスイーツ&3種のアイスクリームペアリング?・コーヒー&ティーのフリーフロー※スタッフアートパフォーマンス付き?※りんご飴フィズ付き??【選べる5種のメイン】・本日の魚・グリーンカレーフォーム&チリコンカン・大山鶏のグリル・ハニー&レモングラスBBQグレイズ・さつま芋ピューレ・ピコデガヨ・ピーナッツソース・ブリオッシュフレンチトースト・パイナップル・杏仁豆腐アイスクリーム・パッションソース・ディストリクト シグネチャーエッグベネディクト(+700円)・オーストラリア産ビーフサーロインのグリル・ダーティライス・グリーントマトのフライ・ガーリックグレービー(+2200円)【スイーツ5種】・オレンジ&燻製ダックのクラフティ・ミント&アボカドムース・レモン&西京味噌のティラミス・わさび&グァバの抹茶オペラ・ポルチーニ&珈琲シュークリーム【アイスクリームペアリング】・ポッピングシャワー・ベリーベリーストロベリー・杏仁豆腐(夏季限定フレーバー)【ストリングスホテル東京インターコンチネンタル】香水とお花がテーマのジューシーな桃アフタヌーンティー品川駅直結、「ストリングスホテル東京インターコンチネンタル」の26階に位置するイタリアングリル「メロディア」にて、「スピン×グタール×ストリングス」の3ブランドコラボレーションで贈る「プチシェリー‘ピーチ&フラワー’ アフタヌーンティー」が開催される。“フレグランス&フラワー”をテーマにしたコラボレーションアフタヌーンティーの第2弾は、「ピーチ&タイムチーズケーキ」や「ピーチ&バニラタルト」など、旬の桃をふんだんに使ったジューシーなスイーツが勢揃い。見た目にもかわいらしいエディブルフラワーも、華やかに彩りを添えてくれる。みずみずしさや口いっぱいに広がる優しい香り、そしてフローラルの華やかさが夏の気分を盛り上げるサマースイーツ&セイボリーを、7層吹き抜けの優雅な空間で堪能して。プチシェリー‘ピーチ&フラワー’ アフタヌーンティー店舗名:メロディア/ストリングスホテル東京インターコンチネンタル住所:東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー ストリングスホテル東京インターコンチネンタル 26F提供期間:2024/7/1(月)〜8/31(土)料金:1名6050円※税込・サ別メニュー【スイーツ】・ピーチ&タイムチーズケーキ・ピーチ&レモングラストライフル・ピーチ&バニラタルト・ピーチ&ローズパンナコッタ・ピーチ&ラズベリーミルフィーユ【スコーン】・プレーンスコーン・ピーチ&ローズマリースコーン・クロテッドクリーム・レッドピーチ&ミントジャム【セイボリー】・チキンラップサンド マンゴーとラベンダーのソース・ガーリックチリペッパーシュリンプ パイナップルチャツネ・スモークサーモンのテリーヌ ライムとケッパー【ハイアット リージェンシー 東京】大好評を博したひまわりのアフタヌーンティーがリニューアルして再登場自然のぬくもりに満ちた、アートな空間が広がる「ハイアット リージェンシー 東京」の「CAFFE」では、SOMPO美術館とコラボレーションし、2021年夏に大好評を博した「ひまわりアフタヌーンティー」がリニューアルして再登場。ひまわりをイメージした「ひまわり仕立てのキーマカレー」や、昆布だしで和風に仕上げた「サンフラワーシードの和風カッペリーニ」など、暑い夏にぴったりなラインナップに。また、「ひまわりスコーン」とともに合わせる自家製ジャムは絵の具チューブで提供。模様を描きながらアーティスト気分を楽しんでみて。アフタヌーンティーを楽しんだ後はホテル近隣にあるSOMPO美術館で本物の絵画「ひまわり」鑑賞をして、アートな一日を過ごしてみては。ひまわりアフタヌーンティー店舗名:CAFFE/ハイアット リージェンシー 東京住所:東京都新宿区西新宿2-7-2 ハイアット リージェンシー 東京 ロビーフロア 2F提供期間:2024/7/1(月)〜9/30(月)料金:1名6500円※税・サ込メニュー【スイーツ】・ゴッホ「ひまわり」絵画風チョコレート・ひまわりロリポップ・マンゴープリン・パッションフルーツとヨーグルトのムース・ブルーベリーエクレア・ココナッツとパインのムース・バナナマフィン・ホワイトショコラムース・マカロン3種・ひまわりスコーン【セイボリー】・ひまわり仕立てのキーマカレー・フラワートルティーヤホットドック・サンフラワーシードの和風カッペリーニ・シーザーサラダ※一部デザートにアルコールを使用