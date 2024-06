人気アニメーション・トムとジェリーの日常を楽しむことができる体験型の展覧会『誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう』が、東京・銀座三越にて開催!8月7日(水)〜19日(月)の期間中、ユニークな視点の展示やフォトスポットなどを堪能できます。とびきりキュートな展覧会は、暑い夏のお出かけ候補にぴったりですよ。誕生85周年記念の「トムとジェリー展」は見逃し厳禁

1940年に誕生してから、世界中の子どもたちだけでなく、大人たちまで笑顔にしてきたアニメーション「トムとジェリー」。ネコのトムとネズミのジェリーが毎回追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディには、たくさんの“日常を笑いに変えるヒント”が隠れているんです。TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co. (s24)このたび開催される『誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう』では、歴代のアニメーション作品と共に、ふたりの関係性や個性あふれる仲間たちを紹介。ユニークなオブジェや撮影スポットと、トムとジェリーの日常を楽しむことができる、体験型の展覧会になっているといいます。展覧会オリジナルアイテムを含め、たくさんのキュートなグッズも登場するから、そちらも見逃せません!トムとジェリーの愉快な世界に浸っちゃおTOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co. (s24)会場では、トムとジェリーそれぞれの目線から、何気ない日常の一コマが登場します。バディ(相棒)と一緒にいる楽しさを再認識できる展示は、お友達やパートナーと楽しむのにぴったり。TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co. (s24)トムとジェリーやその仲間たちが、作中で繰り広げる“PLAY”にも注目です。日常の中で楽しみを見つけて遊ぶ天才たちから、“日常を笑いに変えるヒント”を見つけちゃいましょう!かわいすぎるグッズをご紹介『誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう』に足を運んだら、ずらりと揃うグッズも要チェック。トムとジェリーが大きく口を開けて笑い合う「トムとジェリー85周年記念展 ぬいぐるみバッジセット」(税込1760円)は、眺めているだけでしあわせな気持ちになれそうですね。仲良しのお友達とお揃いにして、バッグなどをキュートに飾っちゃいましょう。「トムとジェリー85周年記念展 マスコット」(税込2750円・写真上)や「トムとジェリー85周年記念展 天使ジェリー/悪魔トム マスコット」(各 税込2640円・写真下)も、バッグに取り付けて毎日一緒にお出かけしたくなるかも。赤い悪魔の姿に変身したトムが、とっても新鮮です…!「トムとジェリー85周年記念展 タフィー ぬいぐるみS」(税込2970円)は、いつもおむつを履いている小さなねずみ・タフィーのぬいぐるみ。楽しい展覧会の思い出に、おうちにお迎えしてみませんか?前売りチケットが販売中だよTOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co. (s24)ご紹介した『誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう』は、8月7日(水)〜19日(月)の期間限定での開催。前売りチケットが、全国のセブン₋イレブン、ローソンチケットにて販売スタートしています。「トムとジェリー」ファンの方もそうでない方も、クスっと笑えるキュートな展示に、ぜひ足を運んでみてくださいね。『誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう』会期:8⽉7⽇(水)〜19⽇(月)※最終日は18:00終了、入場は各日終了30分前まで会場:銀座三越 新館7階 催物会場(東京都中央区銀座4丁目6-16)特設サイト: https://www.mistore.jp/ 参照元:株式会社 三越伊勢丹ホールディングス プレスリリース