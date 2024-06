BTS、日本デビュー10周年記念！12月25日に「WAKE UP」アナログ盤を発売…リスニングパーティーの生配信も

今やK-POPという枠組みを超えて世界的ビッグ・アーティストとなったBTS(防弾少年団)。2014年12月24日に発売された日本デビューアルバム「WAKE UP」のアナログ盤がLP2枚組、カラーヴァイナル(クリア)仕様にて12月25日に発売されることが決定した。同アルバムには「NO MORE DREAM〜Japanese Ver.〜」「BOY IN LUV〜Japanese Ver.〜」のシングル曲の他に、「Danger〜Japanese Ver.〜」そして日本オリジナル楽曲や、日本語楽曲の別バージョンなど、このアルバムでしか聴けない楽曲を多数収録。盤面はクリア色(透明盤)となっており、注目が集まる。

そして、アナログ盤リリースを記念して6月20日20時よりBTSの日本公式YouTubeチャンネルにて「『WAKE UP』Listening Party on YouTube 2024」も予定されている。新たにアナログ盤で生まれ変わった「WAKE UP」に期待が高まる。また、「FOR YOU」アナログ盤が6月19日にされるが、その「FOR YOU」のミュージックビデオがYouTube再生回数1億回を目前に控えるなど盛り上がりを見せている。日本デビュー10周年のBTSから目が離せない年になりそうだ。

■リリース情報

12インチ・アナログレコード「WAKE UP」2LP

発売日:2024年12月25日(水)

品番:PCJA 00153

仕様:カラーヴァイナル仕様:クリア(透明盤)

価格:6,600円(税込)



<収録曲>

INTRO.

THE STARS

JUMP〜Japanese Ver.〜

Danger〜Japanese Ver.〜

BOY IN LUV〜Japanese Ver.〜

JUST ONE DAY〜Japanese Ver. Extended〜

いいね!

いいね!Pt.2〜あの場所で〜

NO MORE DREAM〜Japanese Ver.〜

進撃の防弾〜Japanese Ver.〜

N.O〜Japanese Ver.〜

WAKE UP

OUTRO.



■イベント概要

「WAKE UP」Listening Party on YouTube 2024

2024年6月20日(木)20:00〜(日本時間)

BTS JAPAN OFFICIAL YouTubeチャンネルにてプレミア公開

※本企画にBTSメンバー本人たちの出演はございません。



■関連リンク

