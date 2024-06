バンプレストが展開する、クレーンゲーム景品のフィギュアシリーズ「Q posket(キューポスケット)」

大きく艶のある瞳と、ふんわりとした優しいほっぺの質感など、デフォルメされた造形が魅力のフィギュアシリーズです。

そんな「Q posket」シリーズに、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』から「麗日お茶子」と「トガヒミコ」、「轟焦凍」が登場!

バンプレスト「僕のヒーローアカデミア Q posket-麗日お茶子II&トガヒミコ-」「僕のヒーローアカデミア Q posket-轟焦凍-II」

TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』から、「麗日お茶子」と「トガヒミコ」、「轟焦凍」の「Q posket」が登場!

「麗日お茶子」と「轟焦凍」は第2弾、「トガヒミコ」は過去に登場した「Q posket」の一部彩色替えの豪華verです。

僕のヒーローアカデミア Q posket-麗日お茶子II&トガヒミコ-

©堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

登場時期:2024年6月6日(木)より順次登場予定

種類:全2種

サイズ:約13cm

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00002053/

©堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

左のアソートAはヒーロー輩出の名門・雄英高校に通い、「ウラビティ」のヒーローネームで活躍する「麗日お茶子」

“個性”の「無重力<ゼログラビティ>」を発動させるヒーローコスチュームを立体化しました。

両手の指先を合わせ、にっこり笑った表情は天真爛漫なお茶子そのまま。

ふわっと浮いたような髪型の造形もポイントです。

右のアソートBは2021年12月登場の「僕のヒーローアカデミア Q posket-トガヒミコ-」の髪にブラシを追加した一部彩色替えの豪華ver。

他者の血液を摂取することで、その人間の姿や声に変身できる“個性”を持つ「トガヒミコ」

特徴的な髪型も緻密に再現され、両サイドで束ねたお団子からぴょんと飛び出す髪の毛にもこだわって造形されています。

オーバーサイズのセーターや、切り揃えた前髪にも注目!

僕のヒーローアカデミア Q posket-轟焦凍-II

©堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

登場時期:2024年6月6日(木)より順次登場予定

種類:全1種

サイズ:約14cm

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00002053/

雄英高校に推薦入学し、クラスメイトの「緑谷出久」「麗日お茶子」たちと共に試練の毎日を送っている「轟焦凍」

右から氷結、左から炎熱を繰り出す「半冷半燃」の“個性”を持つ、知力・体力共にトップクラスの実力者です。

©堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

個性的なツートーンの髪は無造作な束感でまとめられ、瞳は左右で色味の異なるオッドアイ。

左側に火傷の痕の残る顔は、「Q posket」らしい優しい印象に。

クールな佇まいの中にも握った拳には熱い気持ちが溢れるポージングで立体化されています。

コレクションにストーリー性が広がるヒーロー&敵<ヴィラン>のフィギュア。

バンプレスト「僕のヒーローアカデミア Q posket-麗日お茶子II&トガヒミコ-」「僕のヒーローアカデミア Q posket-轟焦凍-II」は、2024年6月6日(木)より、クレーンゲーム景品として順次登場予定です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ヒーロー&ヴィラン3種登場!バンプレスト「僕のヒーローアカデミア Q posket-麗日お茶子II&トガヒミコ-」「僕のヒーローアカデミア Q posket-轟焦凍-II」 appeared first on Dtimes.