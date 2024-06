岩田剛典、幻想的な美麗SHOTにファンうっとり「見惚れてしまいます」「イケメンすぎ」

6月17日、岩田剛典(EXILE/三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)が、Instagramを更新した。

【写真】「キラキラしてる」と反響の端正な横顔SHOTを公開

岩田は、自身のInstagramアカウントにて、「Thank you for your support @teamlab.planets」「#teamlab #bemyguest」といったコメントと共に、“チームラボプラネッツ TOKYO”にて撮影した、幻想的な空間の中で佇む全身SHOTや、横たわっている姿、端正な横顔SHOTなど複数公開した。

この投稿に、ファンからは「どれも見惚れてしまいます」「かっこいい!」「イケメンすぎ」「綺麗」「キラキラしてる」「アートな岩ちゃん素敵」などの反響が寄せられていた。

グループのパフォーマーとして活動しており、俳優として数々のドラマや映画にも出演している岩田。最近では、自身初となるソロアリーナツアーを行っており、6月6日〜7日にかけて開催された『Takanori Iwata LIVE TOUR 2024 “ARTLESS” FINAL in 武道館』を持ってファイナルを迎えた。