１８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８１．５７ドル（＋１．２４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３４６．９ドル（＋１７．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９５０．５セント（＋１８．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８２．００セント（－９．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５０．００セント（＋６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７４．００セント（＋１６．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．６８（＋２．６１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８１．５７ドル（＋１．２４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３４６．９ドル（＋１７．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９５０．５セント（＋１８．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８２．００セント（－９．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５０．００セント（＋６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７４．００セント（＋１６．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．６８（＋２．６１）
出所：MINKABU PRESS