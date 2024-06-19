プロレスリング・ノア７・１３武道館…メインは「清宮海斗×ＹＯＩＣＨＩ」
プロレスリング・ノアは１９日までに７・１３日本武道館大会の全対戦カードと試合順を発表した。
メインイベントは、ＧＨＣヘビー級王者・清宮海斗と昨秋からの英国武者修行から帰国した稲村愛輝改め「ＹＯＩＣＨＩ」のタイトルマッチ。６・１６横浜ＢＵＮＴＡＩ大会で発表された「ＷＷＥ」のＡＪスタイルズと丸藤正道のスペシャルシングルマッチはセミファイナルとなった。
７・１３日本武道館全対戦カード。
▼メインイベント・ＧＨＣヘビー級選手権試合
王者・清宮海斗 ＶＳ 挑戦者・ＹＯＩＣＨＩ
▼第９試合・スペシャルシングルマッチ
丸藤正道 ＶＳ ＡＪスタイルズ
▼第８試合・ＬＵＣＨＡ ＬＩＢＲＥスペシャルタッグマッチ
イホ・デ・ドクトル・ワグナーＪｒ．、ガレノ・デル・マル ＶＳ ドラゴン・ベイン、アルファ・ウルフ
▼ＧＨＣジュニアヘビー級選手権試合
王者・ダガ ＶＳ 挑戦者・ＡＭＡＫＵＳＡ
▼ＧＨＣナショナル選手権試合
王者・ＨＡＹＡＴＡ ＶＳ 挑戦者・佐々木憂流迦
▼第５試合 ＧＬＧ ＦＩＮＡＬ・６人タッグマッチ
ジェイク・リー、ＹＯ―ＨＥＹ、タダスケ ＶＳ ジャック・モリス、アンソニー・グリーン、ＬＪ・クリアリー
▼第４試合・シングルマッチ
拳王 ＶＳ 永田裕志
▼第３試合・６人タッグマッチ
近藤修司、Ｅｉｔａ、ＡＫＩＲＡ ＶＳ 小川良成、大岩陵平、大和田侑
▼第２試合・６人タッグマッチ
杉浦貴、藤田和之、谷口周平 ＶＳ マサ北宮、征矢学、稲葉大樹
▼第１試合・３ＷＡＹタッグマッチ
ニンジャ・マック、宮脇純太 ＶＳ アレハンドロ、クリストバル ＶＳ 大原はじめ、スペル・クレイジー