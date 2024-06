アバター形式の手紙絵本！ラムリタ・プランニング「Bridal Book」

ラムリタ・プランニングは、2024年5月28日〜29日に開催されたブライダル産業フェアにて、結婚式場向けの新しいサービス「Bridal Book」の提供と提携式場の募集を開始しました。

ラムリタ・プランニング「Bridal Book」

■価格

絵本 :22,000円(税込)

スライドショーオプション:22,000円(税込)

Bridal Bookは、結婚式で最も感動的な演出の一つである「花嫁の手紙」を、絵本として永遠に残すことができる新しいサービスです。

結婚式当日だけでなく、式の前、式の後の体験をアップデートします。

■シャイな花嫁に朗報!

これまでシャイな花嫁は、手紙の朗読をしたくないという理由で、花嫁の手紙の演出をすることができませんでした。

「Bridal Book」は、花嫁の手紙を絵本として手渡すことで、朗読をすることなく、贈呈の演出を行う事ができます。

シャイな花嫁でも、自分の気持ちを絵本として伝えることができます。

もちろん、しっかりと手紙を読みたい花嫁にも◎イラストをスライドショーを使って会場全体に手紙を共有することも可能です。

■式の前も、式の後も

<結婚式前>手紙となる絵本をじっくりと時間をかけて作るプロセスが楽しいと好評です。

作りながら号泣するという利用者もいます。

<結婚式後>絵本は両親へのギフトとなります。

手書きの手紙に比べて、手に取りやすく何度もご両親が見返します。

また手紙はよく紛失してしまいやすいのですが、絵本は、置き場が決まりやすく紛失しにいと喜ばれます。

■特徴

・カスタマイズ可能な絵本:アバター形式で新郎新婦や両親の顔を自由に変更できます。

また、入学式・反抗期などの多様なシチュエーションに対応。

個々の結婚式に合わせたオリジナルの絵本を作成可能です。

・美しいイラスト:厳選されたプロのイラストレーターによる高品質なイラストで、感動的なシーンを演出。

・制作プロセス:オンラインでのデータ作成ウエブシステムを利用し、簡単に注文が可能。

