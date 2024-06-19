　19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比180円高の3万8580円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39599.70円　　ボリンジャーバンド3σ
39306.60円　　ボリンジャーバンド2σ
39013.50円　　ボリンジャーバンド1σ
38934.80円　　75日移動平均
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38720.40円　　25日移動平均
38635.00円　　一目均衡表・転換線
38580.00円　　19日夜間取引終値
38535.00円　　一目均衡表・基準線
38508.00円　　5日移動平均
38427.30円　　ボリンジャーバンド-1σ
38352.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38134.20円　　ボリンジャーバンド2σ
37841.10円　　ボリンジャーバンド3σ
35687.15円　　200日移動平均
243.80円　　18日日経平均株価現物終値


株探ニュース