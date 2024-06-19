日経225先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比180円高の3万8580円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39599.70円 ボリンジャーバンド3σ
39306.60円 ボリンジャーバンド2σ
39013.50円 ボリンジャーバンド1σ
38934.80円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38720.40円 25日移動平均
38635.00円 一目均衡表・転換線
38580.00円 19日夜間取引終値
38535.00円 一目均衡表・基準線
38508.00円 5日移動平均
38427.30円 ボリンジャーバンド-1σ
38352.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38134.20円 ボリンジャーバンド2σ
37841.10円 ボリンジャーバンド3σ
35687.15円 200日移動平均
243.80円 18日日経平均株価現物終値
株探ニュース
39599.70円 ボリンジャーバンド3σ
39306.60円 ボリンジャーバンド2σ
39013.50円 ボリンジャーバンド1σ
38934.80円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38720.40円 25日移動平均
38635.00円 一目均衡表・転換線
38580.00円 19日夜間取引終値
38535.00円 一目均衡表・基準線
38508.00円 5日移動平均
38427.30円 ボリンジャーバンド-1σ
38352.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38134.20円 ボリンジャーバンド2σ
37841.10円 ボリンジャーバンド3σ
35687.15円 200日移動平均
243.80円 18日日経平均株価現物終値
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