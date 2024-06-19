＜Catch Up TOUR Final 2022-2024＞



2024年11月9日（土）・10日（日）東京 有明アリーナ2024年11月23日（土・祝）・24日（日）兵庫 ワールド記念ホールチケット：【WANIMA MEMBERS 会員先行】（抽選）受付期間：2024年6月20日（木） 15:00〜2024年6月30日（日）23:59までhttps://wanima.net/contents/ticket全席指定 \9,900（チケット代 \9,000＋税）＊小学生以上 要チケット＊未就学児童 保護者1人につき、1名まで膝上での観覧無料