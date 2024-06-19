WANIMA、＜Catch Up TOUR Final 2022-2024＞を11月に開催
2022年3月から6月18日まで、全78公演を開催してきた＜Catch Up TOUR -1Time 1Chance-＞のファイナル公演＜Catch Up TOUR Final 2022-2024＞が、11月9日（土）・10日（日）東京 有明アリーナ、11月23日（土・祝）・24日（日）兵庫 ワールド記念ホールで開催することが発表された。
チケットはWANIMA MEMBERS 会員先行にて6月20日（木）15:00からスタートする。期間は6月30日（日）23:59までとなっている。
＜Catch Up TOUR Final 2022-2024＞
2024年11月23日（土・祝）・24日（日）兵庫 ワールド記念ホール
チケット：
【WANIMA MEMBERS 会員先行】（抽選）
受付期間：2024年6月20日（木） 15:00〜2024年6月30日（日）23:59まで
https://wanima.net/contents/ticket
全席指定 \9,900（チケット代 \9,000＋税）
＊小学生以上 要チケット
＊未就学児童 保護者1人につき、1名まで膝上での観覧無料
◆特設サイト