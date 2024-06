7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTのメンバーJUNONによるソロ楽曲「Nova Flame 〜One of the BE:ST-01 JUNON〜」のSpecial Dance Performance映像がYouTubeにて公開された。関連記事: BE:FIRSTが特典制度廃止も総売上約2倍に、CD製造段階のプラスチック使⽤量10トン削減 「Nova Flame 〜One of the BE:ST-01 JUNON〜」はグループ初となるソロ曲で、JUNON自らが作詞作曲にも参加。今回公開されたSpecial Dance Performance映像では、s**t kingz NOPPOによるコレオグラフをJUNONがスタイリッシュに表現。BE:FIRSTのソロ企画「One of the BE:ST」は、JUNON「Nova Flame 〜One of the BE:ST-01 JUNON〜」に続き、今後も各メンバーの作品リリースが予定されている。なお、「Nova Flame 〜One of the BE:ST-01 JUNON〜」は、4月24日にリリースされたSingle「Masterplan」に収録されている。<リリース情報>BE:FIRSTニューシングル「Masterplan」発売中レーベル : B-MEhttps://befirst.lnk.to/ConceptSingle