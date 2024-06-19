¤µ¤¹¤¬½½¾¡¡¡¤´¶á½ê¤µ¤ó¤¬¸¼´Ø¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¿àÎÐ¤ÎËÀá¤ÎÀµÂÎ¤Ë¾×·âÁö¤ë
Í¹ÊØ¼õ¤±¤ËÅêÈ¡¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢ÂçÄñ¤Î¿Í¤Ï¿·Ê¹¤ä¼ê»æ¤Ê¤É¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥â¥Î¤¬Æü¾ïÅª¤ËÅêÈ¡¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£
¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÌ¾¤ò¡¢½½¾¡¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»²»¹¹Ä®ºß½»¤Î²è²È¡¦kuma¡Ê¡÷amenomori21¡Ë¤µ¤ó¤¬2024Ç¯6·î16Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤À¡£
³°Â¦¤«¤é²¡¤·³«¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÍ¹ÊØ¼õ¤±¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿¤ä¤éºÙÄ¹¤¯¤ÆÎÐ¿§¤ò¤·¤¿ÊªÂÎ¡£
²¿¤«¤Î¿¢Êª¤Î·Ô¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¤â»Þ¤«¡©¡¡Ææ¤ÎËÀ¤ÎÀµÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢kuma¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Òì¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤¢¤µ¤Þ¤¬²æ¤¬²È¤ÎÄí¤Î¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤ÓÅêÈ¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬½½¾¡¡×
¤Ê¤ó¤È¡¢¤´¶á½ê¤µ¤ó¤¬ÅêÈ¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Ã¤ÆÄí¤ÇºÎ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À......¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï17Æü¡¢kuma¤µ¤óÂð¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆü¾ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¾¡¼ê¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¥¢¥¹¥Ñ¥é
½½¾¡¤Ë°Ü½»¤·¤Æ3Ç¯È¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦kuma¤µ¤ó¡£
Í¹ÊØ¼õ¤±¤Ë¶´¤Þ¤ë¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Ï¡¢16Æü¤Ë¼«Âð¤ËÅêÈ¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¡Ê¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Ï¡Ë¼«Âð¤ÎÄí¤Ë¾¡¼ê¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡Êkuma¡Ë
¤½¤¦¤·¤Æ¾¡¼ê¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¥¢¥¹¥Ñ¥é¤ò¡¢¸«¤Ä¤±¤ëÅÙ¤ËÅêÈ¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¡£¤¿¤Þ¤Ë¤ª¿þÊ¬¤±¤ò¤·¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Î©¤ÁÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë´ÖÊÁ¤À¤È¤¤¤¦¡£
"½½¾¡»º¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¹¥Ñ¥é"¤¬Äí¤Ë¾¡¼ê¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢ÎÉ¤¤´¶¤¸¤Î»þ´ü¤Ë¼ý³Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤´¶á½ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ......¡£
½½¾¡Êë¤é¤·¤¬Á¢¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï9Ëü5000°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê6·î18ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¹¥Ñ¥é¤¬¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¤·¤Æ¤ë£÷¡×
¡ÖÉáÄÌ¤ÎÍ¹ÊØÊª¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤ªÆÏ¤±Êª¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖºÇ¶á½½¾¡½Ð¿È¤ÎÍ§Ã£¤¬¡Ø¥¢¥¹¥Ñ¥é¤ÏÇã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¼Â²È¤Ç¤ÏÄí¤Ë¾¡¼ê¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¤Þ¤µ¤«¡Áw¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¤Þ¤¸¤Ê¤ó¤«¡£Á¢¤Þ¤·¤¤¡×
¡Ö¥¢¥¹¥Ñ¥é¡¢¤Û¤Ã¤È¤¯¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¿¤Ó¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×