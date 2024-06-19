¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤ò¡ÈºÇÂ¦¶á¡É¤¬·º»ö¹ðÈ¯¡¡²ñ¸«¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡Ö¥«¥¤¥íÂçÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¾Ú¸ÀÈô¤Ó½Ð¤¹
¡¡¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤Î³ØÎòº¾¾ÎÁûÆ°¤¬¿·¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÅÔÃÎ»öÁª¡Ê£²£°Æü¹ð¼¨¡¢£··î£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë£³Áª¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¾®ÃÓ»á¤ËÂÐ¤·¡¢¸µÂ¦¶á¤ÇÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¤Î»öÌ³ÁíÄ¹¤À¤Ã¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î¾®ÅçÉÒÏº»á¤¬£±£¸Æü¡¢·ÐÎòº¾¾Î¤ÇÅìµþÃÏ¸¡¤Ë·º»ö¹ðÈ¯¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÇúÃÆ¤òÊú¤¨¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¾®ÃÓ»á¤À¤¬¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Îà½õ¤Ã¿Íá¤¬¸½¤ì¤¿¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Î´Ä¶Áê»þÂå¤«¤é£²£°Ç¯¶á¤¯ºÇÂ¦¶á¤À¤Ã¤¿¾®Åç»á¤Ï£´·î¤Ë·î´©¡ÖÊ¸·Ý½Õ½©¡×¤Ç¡¢£´Ç¯Á°¤ÎÅÔÃÎ»öÁªÁ°¤Ë·ÐÎòº¾¾ÎÁûÆ°¤¬Ê®½Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¥«¥¤¥íÂçÀ¼ÌÀ¤ò½ä¤ëÎ¢¹©ºî¤Ë²ÃÃ´¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®Åç»á¤Ï¡ÖÅÔÃÎ»öÁª¤Î·ÐÎò¤Ë¥«¥¤¥íÂç¤È½ñ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤³¤ÎÈÈºá¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¡×¤È¡¢¾®ÃÓ»á¤¬£µ£°Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥«¥¤¥íÂçÂ´¤òÀ¤´Ö¤ËÎ®ÉÛ¤·¡¢Áªµó¤Î¤¿¤á¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÁªË¡¤Îµõµ¶»ö¹à¸øÉ½ºá¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡£¤³¤ÎÆü¹ðÈ¯¾õ¤òÄó½Ð¤·¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç³ØÎòº¾¾ÎÁûÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¤¬¤¢¤ê¡¢Âç³ØÂ¦¤âÂ´¶È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¾®Åç»á¤Ï£´Ç¯Á°¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Â´¶È¾ÚÌÀ½ñ¤äÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÉÔ¿³¤ÊÅÀ¤ò¼¡¡¹¤ÈÎóµó¡£²þ¤á¤Æ¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Êµé¤Ç¤¤¿¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¥«¥¤¥íÂç¤ÏÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢²ñ¸«¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Ç¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥«¥¤¥íÂç¤Î¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢Â´¶È¾ÚÌÀ½ñ¤ÏËÜÊª¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¥¸¥×¥È¿ÍÃËÀ¤¬¿§¤ò¤Ê¤·¤Æ¡¢È¿ÏÀ¤Ë½Ð¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¥«¥¤¥íÂç¤ÎÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤Ç¤â¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¿ÍÊª¡£¥«¥¤¥íÂç¤Ç¤Ï¾®ÃÓ»á¤Î£²Ç¯¸åÇÚ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Åö»þ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤â¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥«¥¤¥íÂç¤ÎÉû³ØÉôÄ¹¤âÌ³¤á¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ô¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Â´¶È¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¾®ÃÓ»á¤Î¸ª½ñ¤¬¡Ö£Í£ò¡×¤ÈÃËÀ·Á¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤äÃæ¹ñ¿Í¤ÏÌ¾Á°¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÃËÀ¤«½÷À¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡Ê¡Ø£Í£ò¡Ù¤ÏÂ´¶È¾Ú½ñ¤ËºÇ½é¤«¤éµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ï¸å¤ÇÅ½¤ë¡×¡£¼Ì¿¿¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½÷À·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï²ñ¸«¸å¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¾®ÃÓ»á¤¬¼óÀÊ¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¤È¤Î¿¨¤ì¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÄÉ»î¤Ç¡Ø²Ä¡Ù¤¬£·£°¡ó°Ê¾å¤Ç¡¢ÄÉ»î¤ò¼õ¤±¤¿Ãæ¤ÇÈà½÷¤Ï¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¼óÀÊ¤È¸À¤¦¤«¤ÏËÜ¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¡×¤È¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾®ÃÓ»á¤â£¶Ç¯Á°¤ËÅÔµÄ²ñ¤Ç¡ÖÅö»þ¤ÎÃ´Åö¶µ¼ø¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¦¤Î¤ß¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¤·¤¿¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥«¥¤¥íÂç¤¬ÉÔÀµ¤òÆ¯¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤âÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡ÖÈà½÷¤¬Â´¶È¾ÚÌÀ½ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÉÔÌÓ¤ÊµÄÏÀ¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¾®Åç»á¤Ï¡Ö¾®ÃÓ¤µ¤ó¼«¿È¤¬ÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤¬¡Ä¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¤³¤ÎÆüÌë¡¢£Ø¤Ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼»þÂå¤ä´Ä¶Áê»þ¤ÎÎ®¤Á¤ç¤¦¤Ê¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¡ÖÄÌÌõ¤Ê¤·¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤ò²¿ÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤òËÜÅö¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¡ª¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡ÖÈ¾À¤µªÁ°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤«¤é¤À¤¤¤ÖËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÍ¾Íµ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ß¤»¤¿¡£