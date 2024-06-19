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4¡¥¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥°¥é¥¹¡¿Philip Glass¡Ö¥°¥é¥¹¥ï¡¼¥¯¥¹¡¿Glassworks¡×¡Ê1982Ç¯¡Ë
5¡¥¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥·¥ç¡¼¥¿¡¼¡¿Wayne Shorter¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥¯¡¦¥Î¡¼¡¦¥¤¡¼¥ô¥ë¡¿Speak No Evil¡×¡Ê1966Ç¯¡Ë
6¡¥ºÙÌîÀ²¿Ã¡ÖHOSONO HOUSE¡×¡Ê1973Ç¯¡Ë
7¡¥¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥ê¡¼¡¿Chuck Berry¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¿After School Session¡×¡Ê1957Ç¯¡Ë
8¡¥¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥ê¥¶¡¼¥º¡¿The Flying Lizards¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¿The Flying Lizards¡×¡Ê1979Ç¯¡Ë
9¡¥¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¡¿Andy Partridge¡Ö¥Æ¥¤¥¯¡¦¥¢¥¦¥§¥¤¡¿Take Away¡×¡Ê1980Ç¯¡Ë
10¡¥¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¤¥á¡¼¥¸¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¿Public Image Limited¡Ö¥Õ¥é¥ï¡¼¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¡¿Flowers of Romance¡×¡Ê1981Ç¯¡Ë
11¡¥¥Þ¥ë¥³¥à¡¦¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¿Malcolm McLaren¡Ö²¶¤¬¥Þ¥ë¥³¥à¤À¡ª¡¿Duck Rock¡×¡Ê1983Ç¯¡Ë
12¡¥¥¹¥¯¥ê¥Ã¥Æ¥£¡¦¥Ý¥ê¥Ã¥Æ¥£¡¿Scritti Politti¡Ö¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥É¡õ¥µ¥¤¥±85¡¿Cupid& Psyche¡×¡Ê1985Ç¯¡Ë
13¡¥¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Î¥¤¥º¡¿The Art of Noise¡ÖÃ¯¤¬¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Î¥¤¥º¤ò¡Ä¡¿¡ÊWho¡Çs Afraid of¡ËThe Art of Noise!¡×¡Ê1984Ç¯¡Ë
14¡¥808¥¹¥Æ¥¤¥È¡¿808 State¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¡¿90¡×¡Ê1989Ç¯¡Ë
15¡¥¥½¥¦¥ë¡¦¶¡¦¥½¥¦¥ë¡¿Soul II Soul¡Ö¥¡¼¥×¡¦¥ª¥ó¡¦¥à¡¼¥ô¥£¥ó¡¿Club Classics Vol.one¡×¡Ê1989Ç¯¡Ë
16¡¥¥Õ¥¡¥ó¥«¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¿Funkadelic¡Ö¥ï¥ó¡¦¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¡¦¥°¥ë¡¼¥ô¡¿One Nation Under a Groove¡×¡Ê1978Ç¯¡Ë
17¡¥¥°¥é¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡¿Grandmaster Flash¡Ö¥¶¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¿The Message¡×¡Ê1982Ç¯¡Ë
18¡¥¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Ð¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¿Afrika Bambaataa¡Ö¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥Ã¥¯¡Á¥¢¥ë¥Ð¥à¡¿Planet Rock: The Album¡×¡Ê1986Ç¯¡Ë
19¡¥¥Ë¥å¡¼¥¨¥¤¥¸¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¿The New Age Steppers¡Ö¥Ë¥å¡¼¡¦¥¨¥¤¥¸¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¿he New Age Steppers¡×¡Ê1980Ç¯¡Ë
20¡¥¥Ì¥¹¥é¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥Æ¡¦¥¢¥ê¡¼¡¦¥Ï¡¼¥ó¡¿Nusrat Fateh Ali Khan¡Ö¥·¥ç¡¼¥Ï¥ó¡¦¥·¥ç¡¼¡¿Shahen Shah¡×¡Ê1989Ç¯¡Ë
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