『テレ東ミュージックフェス』出演者第2弾発表 MCは南キャン＆あのちゃんに
テレビ東京開局60周年特別企画として26日に4時間半にわたって生放送される音楽特番『テレ東ミュージックフェス 2024 夏 〜昭和の常識は…令和の非常識！ヤバい昭和の超名曲 vs 令和ヒット曲100連発〜』（後5：30〜9：54 ※一部事前収録あり）の出演アーティスト第2弾が19日、発表された。
【写真】乃木坂46、モー娘、ME:Iも…出演アーティスト第2弾
出演アーティスト第2弾としてラインナップされたのは、=LOVE、HY、&TEAM、OCTPATH、櫻坂46、DA PUMP、超ときめき▽宣伝部（▽＝ハート）、超特急、西川貴教、乃紫、乃木坂46、日向坂46、WHITE SCORPION、ME:I、モーニング娘。’24、ONE N’ ONLYの16組。
また、MCは既に発表されていた南海キャンディーズに加え、同局のバラエティー番組『あのちゃんの電電電波♪』（毎週火曜 深2：00）でMCを務めるあのちゃんに決定。南海キャンディーズ×あのちゃんの異色コラボで番組を盛り上げる。
■『テレ東ミュージックフェス 2024 夏 〜昭和の常識は…令和の非常識！ヤバい昭和の超名曲 vs 令和ヒット曲100連発〜』出演者
【MC】南海キャンディーズ、あの
【進行】田中瞳（テレビ東京アナウンサー）、古旗笑佳（テレビ東京新人アナウンサー）松澤亜海（テレビ東京新人アナウンサー）
▼出演アーティスト第2弾
=LOVE
HY
&TEAM
OCTPATH
櫻坂46
DA PUMP
超ときめき▽宣伝部
超特急
西川貴教
乃紫
乃木坂46
日向坂46
WHITE SCORPION
ME:I
モーニング娘。’24
ONE N’ ONLY
▼出演アーティスト第１弾
INI
imase
IS:SUE
AKB48
大黒摩季
岸谷香
北山宏光
倉木麻衣
Ken Yokoyama
近藤真彦
THE RAMPAGE
SHIN
JO1
Da-iCE
ちゃんみな
DXTEEN
BAAD
FRUITS ZIPPER
FANTASTICS
FIELD OF VIEW 浅岡雄也
ヤングスキニー
LIL LEAGUE
緑黄色社会
渡辺満里奈
※50音順
【写真】乃木坂46、モー娘、ME:Iも…出演アーティスト第2弾
出演アーティスト第2弾としてラインナップされたのは、=LOVE、HY、&TEAM、OCTPATH、櫻坂46、DA PUMP、超ときめき▽宣伝部（▽＝ハート）、超特急、西川貴教、乃紫、乃木坂46、日向坂46、WHITE SCORPION、ME:I、モーニング娘。’24、ONE N’ ONLYの16組。
■『テレ東ミュージックフェス 2024 夏 〜昭和の常識は…令和の非常識！ヤバい昭和の超名曲 vs 令和ヒット曲100連発〜』出演者
【MC】南海キャンディーズ、あの
【進行】田中瞳（テレビ東京アナウンサー）、古旗笑佳（テレビ東京新人アナウンサー）松澤亜海（テレビ東京新人アナウンサー）
▼出演アーティスト第2弾
=LOVE
HY
&TEAM
OCTPATH
櫻坂46
DA PUMP
超ときめき▽宣伝部
超特急
西川貴教
乃紫
乃木坂46
日向坂46
WHITE SCORPION
ME:I
モーニング娘。’24
ONE N’ ONLY
▼出演アーティスト第１弾
INI
imase
IS:SUE
AKB48
大黒摩季
岸谷香
北山宏光
倉木麻衣
Ken Yokoyama
近藤真彦
THE RAMPAGE
SHIN
JO1
Da-iCE
ちゃんみな
DXTEEN
BAAD
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