¡Úµð¿Í¡ÛµÈÀî¾°µ±¡ÖÁ´£¶£¶»î¹ç¥¹¥¿¥á¥ó¡×¤ÎÊ³Æ®¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Îµ¯ÍÑË¡¤¬àºÇÅ¬²òá¤Î¸«Êý
¡¡¤³¤ì¤¬ºÇÅ¬²ò¤«¡½¡½¡£µð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬Ê³Æ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤ÏÁ´£¶£¶»î¹ç¤ËÆóÎÝ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥à¤ÇÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï£´ÈÖ¤Î²¬ËÜÏÂ¤È¤Î£²¿Í¤Ç¡¢µÈÀî¤Î¾ì¹ç¤ÏÅÓÃæ¸òÂå¤â£´·î£²£¹Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Î£±»î¹ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼çË¤¤ò¤â¾å²ó¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÇ·â¤â¹¥Ä´¤À¡£µÈÀîËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¡×¤È¸¬Â½¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊ°Ê¾å¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£±ÎÒ¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°£¹°Ì¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï´Ý¡Ê£²³ä£¹Ê¬£±ÎÒ¡Ë¤Ë¼¡¤°£²°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤À¡£²Ã¤¨¤Æ£²ÅÙ¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¾¡Éé¶¯¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«ËëÅö½é¤³¤½£¸ÈÖ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£´·îËö°Ê¹ß¤Ï¼ç¤Ë£³ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë°ì°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸Å³ô¤ÎµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¾°µ±¤Î»È¤¤Êý¤¬ºÇÅ¬²ò¤È¸À¤¨¤ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³ÎÌó¤·¤Æ°Â¿´¤µ¤»¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÂç»ö¡£¤â¤È¤â¤ÈÆóÎÝ¤Ç¤Î¼éÈ÷»ØÉ¸¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ·â¤ÎÄ´»Ò¤¬¾¯¤·Íî¤Á¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤Æ¤ÏËÜ¿Í¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤½¤Ã¤È¤Î¤³¤È¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤°¤Éô´ÆÆÄ¤Îµ¯ÍÑË¡¤³¤½¤¬¡¢µÈÀî¤Ë¿´¤Î°ÂÄê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢£²£°£²£²Ç¯¤Ë¤Ï£±£±¼ººö¤òÈÈ¤¹¤Ê¤É¼éÈ÷¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¹Âç¤Ê¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤º¤«£²¼ººö¤À¡£
¡¡µÈÀî¤È¤¤¤¨¤Ð¸Î¾ã¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¹øÄË¤Î»ýÉÂ¤òÊú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÎÝ¤Ø¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ä»àµå¤Ë¤è¤ë¹üÀÞ¤Ê¤É¤ÇÅÓÃæÎ¥Ã¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÈèÏ«¤òÃßÀÑ¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¥±¥¢¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Á¡¼¥à¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ò´°Áö¤Ç¤¤ë¤«¸«¤â¤Î¤À¡£