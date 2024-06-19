Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」、21週連続1位 & 1000万再生突破【オリコンランキング】
Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」が、週間再生数1252万5118回を記録し、6月19日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、2024年2月5日付以来、21週連続1位を獲得した。
【動画】Creepy NutsのOP主題歌も流れる『マッシュル』2期のPV
また、週間再生数1252万5118回を記録し、21週連続で週間再生数1000万回超えとなり、歴代単独2位の「週間再生数1000万回超え連続週数」記録を自己更新している。累積再生数は3億9721万2142回。
同曲は、テレビアニメ『マッシュル-MASHLE-』第2期『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』（TOKYO MXほか）のオープニング主題歌。
【※】オリコン週間ストリーミングランキング「週間再生数1000万回超え連続週数」記録※（）内は達成付日／1位：YOASOBI「アイドル」24週連続（2023年4月24日付〜2023年10月2日付）、2位：Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」21週連続（2024年2月5日付〜2024年6月24日付）、3位：Official髭男dism「Subtitle」18週連続（2022年10月31日付〜2023年2月27日付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年6月24日付：集計期間:2024年6月10日〜6月16日）＞
【動画】Creepy NutsのOP主題歌も流れる『マッシュル』2期のPV
また、週間再生数1252万5118回を記録し、21週連続で週間再生数1000万回超えとなり、歴代単独2位の「週間再生数1000万回超え連続週数」記録を自己更新している。累積再生数は3億9721万2142回。
【※】オリコン週間ストリーミングランキング「週間再生数1000万回超え連続週数」記録※（）内は達成付日／1位：YOASOBI「アイドル」24週連続（2023年4月24日付〜2023年10月2日付）、2位：Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」21週連続（2024年2月5日付〜2024年6月24日付）、3位：Official髭男dism「Subtitle」18週連続（2022年10月31日付〜2023年2月27日付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年6月24日付：集計期間:2024年6月10日〜6月16日）＞