osage、新曲「残り香」配信開始。今夜MVも公開
osageの新曲「残り香」が、本日6月19日0時に配信スタートした。
◆「残り香」MV
本作はドラマ『墜落JKと廃人教師 Lesson2』のエンディング主題歌に起用されている楽曲。20時にはMVも公開。こちらはドラマの監督も務めている枝優花監督を起用しているとのこと。
人間が持つリアルな感情を楽曲全体を通して感じることができる、聴いた人の頭に残るキャッチーなメロディとドキドキ感のある展開が印象的な「残り香」を、どのような映像で描くか楽しみにしたい。
リリース情報
「残り香」 ※ドラマ「墜落JKと廃人教師Lesson2」エンディング主題歌
発売日：2024年6月19日(水)
DL&Streaming：https://osage.lnk.to/lingeringscent
ライブツアー情報
▼チケットはこちらから
https://eplus.jp/osage/
2024.06.08(土)【愛知】名古屋ell.SIZE
2024.06.09(日)【香川】高松TOONICE
2024.06.15(土)【北海道】札幌Crazy Monkey
2024.06.22(土)【福岡】福岡Queblick
2024.06.23(日)【広島】Cave-Be
2024.07.06(土)【宮城】仙台enn 2nd
2024.07.07(日)【新潟】GOLDEN PIGS BLACK STAGE
2024.07.14(日)【大阪】梅田Shangri-La ※ワンマン公演
2024.07.27(土)【東京】渋谷WWW X ※ワンマン公演、ツアーファイナル
ドラマ情報
2024年6月11日（火） 特別総集編放送
6月18日（火）よりLesson2順次放送スタート 【30分6話】
MBS 毎週火曜 24：59〜 TBS 毎週火曜 25：28〜 ほか
出演：橋本涼 郄石あかり / 田村海琉 村上健志 小川暖奈 / 楽駆
原作：sora「墜落JKと廃人教師」（白泉社「花とゆめ」連載）
監督：枝優花（映画「少女邂逅」ドラマ「みなと商事コインランドリー」）、高橋名月
脚本：高橋名月（映画「左様なら今晩は」「正しいバスの見分けかた」）
下 亜友美（ドラマ「俺の美女化がとまらない!?」「科捜研の女」）
OP主題歌： 音羽-otoha-「先生布告」(Sony Music Labels)
ED主題歌：
プロデューサー：上浦侑奈（MBS）、瀬島翔（スタジオブルー）
制作プロダクション：スタジオブルー
製作：「墜落JKと廃人教師」製作委員会・MBS
製作著作： ©sora・白泉社 ©「墜落JKと廃人教師」製作委員会・MBS
・公式SNS
ドラマ公式Twitter：＠tsuirakuJK_mbs https://twitter.com/tsuirakuJK_mbs/
ドラマ公式Instagram: @tsuirakujk_mbs https://www.instagram.com/tsuirakujk_mbs/
ドラマ公式TikTok： ＠drama_mbs https://www.tiktok.com/@drama_mbs
・公式ハッシュタグ
#墜廃ドラマ
#墜落JKと廃人教師
・配信
TVer、動画イズム 見逃し配信1週間あり
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