ドラマ情報



『墜落JKと廃人教師 Lesson2』2024年6月11日（火） 特別総集編放送6月18日（火）よりLesson2順次放送スタート 【30分6話】MBS 毎週火曜 24：59〜 TBS 毎週火曜 25：28〜 ほか出演：橋本涼 郄石あかり / 田村海琉 村上健志 小川暖奈 / 楽駆原作：sora「墜落JKと廃人教師」（白泉社「花とゆめ」連載）監督：枝優花（映画「少女邂逅」ドラマ「みなと商事コインランドリー」）、高橋名月脚本：高橋名月（映画「左様なら今晩は」「正しいバスの見分けかた」）下 亜友美（ドラマ「俺の美女化がとまらない!?」「科捜研の女」）OP主題歌： 音羽-otoha-「先生布告」(Sony Music Labels)ED主題歌：プロデューサー：上浦侑奈（MBS）、瀬島翔（スタジオブルー）制作プロダクション：スタジオブルー製作：「墜落JKと廃人教師」製作委員会・MBS製作著作： ©sora・白泉社 ©「墜落JKと廃人教師」製作委員会・MBS・公式SNSドラマ公式Twitter：＠tsuirakuJK_mbs https://twitter.com/tsuirakuJK_mbs/ドラマ公式Instagram: @tsuirakujk_mbs https://www.instagram.com/tsuirakujk_mbs/ドラマ公式TikTok： ＠drama_mbs https://www.tiktok.com/@drama_mbs・公式ハッシュタグ#墜廃ドラマ#墜落JKと廃人教師・配信TVer、動画イズム 見逃し配信1週間あり