7月17日に発売となるいきものがかりのシングル「晴々!/青のなかで」から、「晴々!」が7月6日に先行配信となる。「晴々!」はTVアニメ「天穂のサクナヒメ」オープニングテーマとして書きおろされた楽曲で、詞曲を水野良樹が、編曲を江口亮が手掛けた作品だ。“生き抜け”という力強く印象的な歌詞とともに、いきものがかり“らしさ”全開の爽やかなナンバーに仕上がっている。また、リリースを記念しオリジナルノベルティ「晴々!扇子」が抽選で当たる配信予約キャンペーンもスタートとなった。「晴々!/青のなかで」をApple Music/Spotify/Amazon Musicでプレアド・プレセーブ、iTunesでプレオーダー(6月26日より開始予定)した方の中から抽選で300名にノベルティを、応募してくれた方全員に待ち受け画像がプレゼントされるというものだ。

7月17日発売 「晴々!/青のなかで」



予約:https://erj.lnk.to/harebare_aononakade初回生産限定盤 CD+BD 【ESCL-5983〜5984】 2,700円+税*スリーブケース仕様*いきものカード067封入通常盤(初回仕様) 【ESCL-5985】 1,300円+税*いきものカード067封入(初回仕様のみ)期間限定盤 CD+BD 【ESCL-5986〜5987】 1,800円+税*TVアニメ「天穂のサクナヒメ」描きおろしジャケット仕様*いきものカード067封入1.晴々!2.青のなかで3.Challenger4.晴々! -instrumental-5.青のなかで -instrumental-6.Challenger -instrumental-【初回生産限定盤 Blu-ray収録内容】「晴々!」Music Video「晴々!」Music Video Behind The Scenes「青のなかで」Music Video「青のなかで」Music Video Behind The Scenes【期間生産限定盤 Blu-ray収録内容】TVアニメ「天穂のサクナヒメ」ノンクレジットオープニング映像