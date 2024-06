7月 発売予定【ディズニーキャラクター/たぷんたぷん/ぬいぐるみ/くまのプーさん・ピグレット】価格:各2,200円【ディズニーキャラクター/Disney|Mocchi-Mocchi-/ぬいぐるみポシェット/くまのプーさん】価格:3,289円【ディズニーキャラクター/Disney|Mocchi-Mocchi-/ぬいぐるみカードケース/くまのプーさん】価格:2,189円

タカラトミーアーツは、ぬいぐるみ「ディズニーキャラクター/たぷんたぷん/ぬいぐるみ/くまのプーさん」と「ディズニーキャラクター/たぷんたぷん/ぬいぐるみ/ピグレット」を7月に発売する。価格は各2,200円。

今回登場するぬいぐるみは、ボディの中身が全部ペレットなので程よい重さで手にのせた時、心地よく、体が柔らかいので様々な触感を楽しめる。

また同日、「ディズニーキャラクター/Disney|Mocchi-Mocchi-/ぬいぐるみポシェット/くまのプーさん」および「ディズニーキャラクター/Disney|Mocchi-Mocchi-/ぬいぐるみカードケース/くまのプーさん」も発売される。価格はぬいぐるみポシェットが3,289円、ぬいぐるみカードケースが2,189円。どちらも可愛い表情のぷーさんがモチーフになっている。

ぬいぐるみ

「ディズニーキャラクター/たぷんたぷん/ぬいぐるみ/くまのプーさん」

価格:2,200円

サイズ:115×135×100mm(幅×高さ×奥行)

「ディズニーキャラクター/たぷんたぷん/ぬいぐるみ/ピグレット」

価格:2,200円

サイズ:110×150×80mm(幅×高さ×奥行)

イメージ

ぬいるぐみポシェット、カードケース

「ディズニーキャラクター/Disney|Mocchi-Mocchi-/ぬいぐるみポシェット/くまのプーさん」

価格:3,289円

サイズ:205×215×120mm(幅×高さ×奥行)

「ディズニーキャラクター/Disney|Mocchi-Mocchi-/ぬいぐるみカードケース/くまのプーさん」

価格:2,189円

サイズ:80×145×45mm(幅×高さ×奥行)

(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.