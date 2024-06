【皇巫 スサノヲ レガリア(再販分】6月19日 発売価格:7,700円

コトブキヤは、プラモデル「皇巫 スサノヲ レガリア」(再販分)を6月19日に発売する。価格は17,600円。

本製品は、同社の美少女プラモデルシリーズ「メガミデバイス」より、朱羅の後継機にして神の名を冠したメガミ「皇巫 スサノヲ」をレガリア装備でプラモデル化したもの。特徴的な武器パーツや脚にかかる大きなケープパーツは組み替えにより大きく形状を変えて楽しむことができる。3種の塗装済み顔パーツが付属。

また、アーマーを身に着けた「武装モード」と、アーマーを脱いだ「素体モード」をパーツ差し替えで再現できる。

コトブキヤショップ限定特典「無色クリアー武装パーツセット」

※コトブキヤショップ限定特典「素手素足パーツ」は、特典付アイコンや限定特典の表記が商品ページから無くなりますと、配布終了となりますのでご注意ください。

