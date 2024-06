【桜守歌織-エスセティック・セレニティ-】6月19日 発売価格:25,300円

コトブキヤは、フィギュア「桜守歌織-エスセティック・セレニティ-」を6月19日に発売する。価格は25,300円。

本商品は「アイドルマスター ミリオンライブ!」より大人エレガントな香り漂う音楽教室のお姉さん「桜守歌織」を1/7スケールでフィギュア化したもの。ゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」内で登場した「親愛なるあなたへ 桜守歌織」のイラストをモチーフにしており、衣装「エスセティック・セレニティ」を身に纏い優艶な姿でこちらを見つめる一瞬を切り取って立体化している。

また、白を基調としたウェディングドレス風の衣装と真っ赤な薔薇のコントラストで上品さを演出。ゲーム内で「セカンドヘアスタイル」として実装された、後ろ髪を解いた髪型も普段とは異なる彼女の魅力を引き出している。フィギュアの下に敷くための布製マットと、自由に散らして飾れる薔薇の花びらが付属する。

また、「桜守歌織-エスセティック・セレニティ-」に「シチュエーション変更パーツセット」と「特製ビッグアクリルボード」が付属する「桜守歌織-エスセティック・セレニティ- Limited Edition」も同時発売される。価格は29,700円。

「桜守歌織-エスセティック・セレニティ-」

価格:25,300円

桜守歌織-エスセティック・セレニティ- Limited Edition

価格:29,700円

【Limited Edition セット内容】

・桜守歌織-エスセティック・セレニティ-

・シチュエーション変更パーツセット(「照れ顔パーツ」+「髪型変更パーツ」)

赤面した恥じらい顔がかわいらしい「照れ顔パーツ」と、後ろ髪を結った普段の彼女の姿が再現可能な「髪型変更パーツ」の2つが付属。商品に付属の表情・髪型パーツと組み合わせて、合計4通りのシチュエーションを楽しめる。

・特製ビッグアクリルボード(約191×280mm)

「親愛なるあなたへ 桜守歌織」のイラストを使用したビッグサイズのアクリルボード

(C) THE IDOLM@STER TM & (C) Bandai Namco Entertainment Inc.

※発売日は流通により前後する場合があります。